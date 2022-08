Los socialistas piden a la consejera Dunia Mohamed que “deje de mentir y lanzar cortinas de humo para tratar de disfrazar y justificar su nefasta gestión al frente de Servicios Sociales”

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, pide a la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed que “deje de mentir y lanzar cortinas de humo para tratar de disfrazar y justificar su nefasta gestión al frente de una consejería que le viene demasiado grande debido a su ineptitud y su falta de preparación, algo que no sólo conocemos los socialistas si no también en el seno del Gobierno local y en el del Partido Popular”.

Las manifestaciones públicas sobre el estado de las instalaciones de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de África “vienen a corroborar el total desconocimiento que la consejera de Servicios Sociales tiene de la situación actual de la misma, ya que no se puede faltar a la verdad para opacar la realidad de la misma, aunque claro está que para conocerla hay que visitar las dependencias y comprobar in situ como los aparatos de aire acondicionado de la primera planta no funcionan, una zona que es un verdadero horno y más en estas fechas que estamos sufriendo una gran ola de calo, como los pasillos de las plantas superiores están llenos de recipientes para la recogida del agua que gotea de las máquinas de aire acondicionado con el peligro que ello supone para las personas de avanzada edad que viven en la residencia, por citar solo algunos ejemplos”, dice Gutiérrez.

Fotos cedidas por el PSOE de la Residencia Virgen de África

También es complicado que la consejera conozca el estado en el que se encuentran las puertas de las dependencias, “totalmente reventadas o como hace falta la instalación de una nueva cámara frigorífica, ya que la existente es muy pequeña y existen problemas para el almacenaje de los alimentos”.

“Y decimos que es difícil que conozca todos los problemas por la sencilla razón que para ello hay que visitar las instalaciones, como hemos hecho en este caso los socialistas y no usted, y no preocuparse si no ocuparse de los problemas que afectan a los ancianos y ancianas que viven en este centro geriátrico y solucionarlos. Es así señora consejera como se mejora la calidad de vida de los 54 personas mayores que hacen su vida en la residencia y no con su ineptitud, despreocupación e inacción”.

Del asunto de la avería de caldera, que también denunciamos, “mejor ni hablamos, ya que negar la evidencia fue su mejor respuesta, algo a lo que los socialistas estamos acostumbrados en su gestión al frente de una consejería de tanta importancia para los y las ceutíes”, dice Gutiérrez.

¿Podría afirmar que con todos estos problemas, como dice, que en ningún momento ha existido dejadez o desatención? Hay que tener “poca seriedad y mucha cara dura para hacerlo, pero como siempre usted, al igual que hacen sus compañeros de Gobierno, “todo lo arreglan diciendo que estamos trabajando en ello”.

“Pues eso es lo que le pedimos y le vamos a seguir exigiendo los socialistas, aunque no le guste, que se ponga a trabajar, aunque sea por una sola vez, y solucione no solo los problemas de la Residencia Nuestra Señora de África si no todos los que afectan a su consejería, y si ve que no está capacitada para llevar las riendas de una parcela tan importante como es la de Servicios Sociales, váyase y deje el cargo a algún compañero o compañera del equipo de gobierno que al menos se preocupe y esté por la labor de trabajar y tenga capacidad para solucionar los problemas”, concluye Gutiérrez.