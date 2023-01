Los socialistas piden explicaciones al Ejecutivo local por la actuación integral que prometieron realizar en el parque de los bajos de la Marina. “¿Dónde están las cubiertas para las pistas de pádel, las dos pistas más de pádel outdoor, las cuatro pistas de minitenis, la pista de fútbol 7, el carril bici o el parque de calistenia?”, se preguntan

Juan Gutiérrez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta y secretario general del PSOE, interpelará en el próximo pleno de control al Gobierno por la reforma integral del parque urbano Juan Carlos I.

“No es la primera vez que llevamos a pleno esta cuestión. Las obras deberían haberse iniciado en el año 2019 y la pandemia les sirvió como excusa perfecta para no llevar a cabo ese megaproyecto que anunciaron. Pero ahora, ¿cuál es el motivo por el que no se actúa en este parque?”, pregunta el socialista.

“Pintar de azul y poner unas redes, que es lo único que han hecho en el último año, no es actuar. Anunciaron construir cubiertas para las pistas de pádel, dos pistas más de pádel outdoor, dos pistas de tenis, cuatro pistas de minitenis, una pista de fútbol 7, carril bici, un parque de calistenia, etc. ¿Dónde está todo eso?”, señala Gutiérrez.

Además, en la interpelación también quieren saber si se va a instalar nuevamente el skatepark o si se tiene pensado hacer algo para mejorar la accesibilidad del parque infantil. En cuanto a este último, “la zona de juegos está en mal estado y no se realizan suficientes tareas de mantenimiento”, asegura.

Hace unas semanas denunciaron “el estado de dejadez y deteriorado que presenta el parque y una madre contó en la prensa que su hijo de un año se había caído de un columpio que estaba roto. Además, todo presenta tal suciedad que los más pequeños se manchan la ropa solo por estar jugando en ellos. Toboganes oxidados, columpios en mal estado y sogas rotas, así es como estaban los elementos de la zona infantil en el Día de Reyes”.

“Esto no se puede consentir y por eso exigiremos responsabilidades al consejero Yamal Dris. Los bajos de la Marina es una zona llena de posibilidades y muy frecuentada por niños y adultos para realizar actividades de ocio y deportivas al aire libre. No nos vale que nos digan que están trabajando si luego no vemos los resultados. Basta ya de las falsas promesas del Partido Popular”.