Los responsables del PSOE em ambas ciudades autónomas se han reunido para retomar el Consejo de Política Territorial para Ceuta y Melilla. Este órgano tiene como objetivo analizar la situación de cada uno de los territorios y plantear propuestas que ayudaran a alcanzar un mayor desarrollo económico, político, social y cultural

Los socialistas han retomado este jueves un órgano de trabajo importante para las ciudades autónomas: el Consejo de Política Territorial para Ceuta y Melilla. Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE de Ceuta, Gloria Rojas, secretaria general en Melilla y Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla, han comparecido posterior a la reunión ante los medios para trasladar la hoja de ruta marcada para trabajar de manera unida por el futuro de ambas ciudades.

Moh ha explicado que durante la reunión se ha procedido a la aprobación del Reglamento de Trabajo que va a marcar las líneas que quieren abordar desde el PSOE, un “documento guía para las cuestiones importantes de ambos territorios”. La delegada de Melilla también ha destacado la importancia del Plan Estratégico que se está desarrollando desde el Gobierno central para las ciudades autónomas. “Estamos analizando la realidad de las ciudades para dar respuestas acordes a las necesidades que tenemos en cada momento”, señalando que los socialistas van a aprovechar “esta ventana oportunidad”. Por último, ha querido reiterar el compromiso de la Ejecutiva federal con ambas ciudades.

El ceutí, Juan Gutiérrez, ha querido recordar que la especial situación de Ceuta y Melilla y las especificidades que se dan en ambas ciudades hizo que en noviembre del 2017 se pusiera en marcha un órgano colegiado que emanaba de la Comisión Ejecutiva Federal y cuyo objetivo era realizar un estudio y análisis de la situación de cada uno de los territorios y plantear propuestas que ayudaran a alcanzar un mayor desarrollo económico, político, social y cultural. En la actualidad, y después de la celebración del 40 Congreso Federal, desde el PSOE queremos retomar este órgano tan importante para ambos territorios.

“Los socialistas no hemos dejado de trabajar y aportar soluciones para apaciguar los efectos de las crisis. Nosotros no gastamos nuestro tiempo en discursos vacíos de contenido como la derecha o discursos excluyentes y racistas como hace la extrema derecha”, ha dicho Gutiérrez. Por eso ha presentado en esta reunión tres propuestas/solicitudes importantes para Ceuta.

⁃ Solicitar una mayor implicación del MEFP de cara a la creación de la Ciudad de la FP, con la adquisición del problema y el inicio de la construcción. El PSOE de Ceuta pide más financiación para que esto sea una realidad, calculan que, para poder arrancar el proyecto, unos 10-12 millones euros.

⁃ “En Ceuta hay muchísimo suelo que pertenece a Defensa, queremos que ese suelo se libere para la construcción de viviendas VPO”, ha indicado Gutiérrez como segunda medida. Ha destacado que solo se construyen viviendas con el PSOE en el Gobierno central y que, aunque dentro de poco van a empezar una obra en Loma Colmenar, “los socialistas no nos conformamos y queremos más”.

⁃ Mejoras en la conectividad con la península. “Es muy importante y tenemos poca. Nos centramos en mayor afluencia de barcos o que haya otra empresa de helicóptero o se ampliaran los horarios, mayor conectividad”.

⁃ La creación de una rampa náutica para poder facilitar el desembarco a los propietarios de vehículos acuáticos sin tener que desembolsar más de 100 euros.

Por su parte, Gloria Rojas, ha mostrado su satisfacción por esta visita a Ceuta, agradeciendo la acogida a los ceutíes y a Juan Gutiérrez, “el próximo presidente de Ceuta”. La también vicepresidenta del Gobierno de Melilla ha querido destacar que “con el PSOE en el Gobierno estatal, a las ciudades autónomas siempre les va mejor”. Como medidas para su ciudad, Rojas solicita la reducción del precio del transporte para no residentes, la creación de una gran Ciudad Universitaria y tecnológica, y creación de viviendas públicas.

El PSOE no se posiciona sobre Schengen

A las preguntas de la prensa, los socialistas no han querido trasladar un posicionamiento con respecto a la posible eliminación de la excepcionalidad para Ceuta y Melilla en el espacio Schengen. “Son temas muy importantes, claves para las ciudades que se tienen que debatir en el seno de las ciudades y de la mano con el Gobierno. Las dos ciudades nos parecemos muchísimo pero no son lo mismo. Se tienen que sentar para un posicionamiento”, ha dicho Rojas.

Gutiérrez llama a la unión contra la derecha

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE, ha aclarado que ellos “no hemos propuesto una coalición” a los miembros de Ceuta Ya y MDyC, “sino que se unan a las filas del PSOE, esa es la mano que le tendimos”. Respecto a sus respuestas, No ha querido contestar a los “insultos, porque uno de ellos me llamó rastrero, pero nosotros contestamos con trabajo”.

“Los socialistas siempre hemos querido unir las fuerzas de izquierdas, las fuerzas progresistas, para acabar de una vez por todas la división del voto. Nosotros hemos dado el paso y hay una oportunidad de oro para que el PSOE, en el año 2023, gobierne esta ciudad después de 22 años con un gobierno con un proyecto caduco, la mano se la tendimos en su día y seguimos tendiéndola”, ha dicho.