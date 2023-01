La Ciudad les ha facilitado un espacio que “no reúne las condiciones necesa-rias” para poder desarrollar su actividad, como son las terapias con niños y niñas. Gutiérrez se ha comprometido a “hacer todo lo posible” para que pue-dan contar con los medios adecuados

El PSOE de Ceuta se ha reunido con representantes de la Asociación TDAH Ceuta para conocer la situación de esta entidad sin ánimo de lucro en nuestra ciudad que, entre otras tareas, realiza sesiones terapéuticas con niños y niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Holaya Abdel-lah, presidenta de la asociación, ha trasladado que su principal demanda es la de contar con un local que reúna las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad, ya que el Ejecutivo del PP les han facilitado uno en el Mercado que no lo hace. Además, reivindican que se pongan en marcha una serie de protocolos sociosanitarios y educativos para para los niños con TDAH.

Debido a la «falta de recursos», ya que todos los usuarios de la asociación reciben los servicios de manera gratuita y gracias a la actividad de voluntarios, no pueden realizar terapias individuales. «Desde TDAH Ceuta no piden una subvención (que sería lo ideal) porque han recibido promesas por parte del Gobierno local que después no se han cumplido, pero al menos esperan poder contar con un espacio digno para realizar las terapias grupales», insisten los socialistas.

“Como siempre, el Gobierno de Vivas no atiende a las necesidades de los ceutíes y lejos de facilitarle un espacio adecuado a esta asociación, que realiza una labor encomiable, incumple sus promesas. Les habían dicho que iban a recibir una subvención pero por las trabas burocráticas y falta de voluntad política, nunca ha llegado”, denuncia Juan Gutiérrez.

El secretario general de los socialistas lamenta la falta de recursos materiales y humanos con los que cuenta esta asociación, comprometiéndose a trabajar para cambiar esta realidad. Además, desde el PSOE de Ceuta trasladarán a las distintas Administraciones sus reivindicaciones para que se pongan en marcha los protocolos, que se dé reconocimiento de la discapacidad para que puedan contar con ayudas e insistir en la necesidad de crear una Unidad de Salud Mental Infantil en nuestra ciudad.