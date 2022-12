Gutiérrez: “Los vecinos de Narváez Alonso y Poblado de Regulares nos preguntan los motivos por los que ellos tienen que mendigar la instalación de puntos de luz mientras que en la Gran Vía hay farolas de 72.000 euros”. El secretario general del PSOE visita ambas barriadas, que presentan los mismos problemas y carencias que el resto de las de la periferia

El PSOE de Ceuta continúa con su habitual ronda de visita a las barriadas de la ciudad. En esta ocasión, el secretario general de los socialistas ceutíes, acompañado por miembros de su Ejecutiva Regional, se ha desplazado hasta las barriadas de Narváez Alonso Y Poblado de Regulares, que «ante la falta de actuaciones e interés del Gobierno local del Partido Popular por ofrecer soluciones a los vecinos y vecinas, presentan problemas y carencias similares que la mayoría de las barriadas de la periferia».

«Barriadas que los socialistas llevamos años visitando y comprobando, una y otra vez, que pese a nuestras reiteradas denuncias públicas los vecinos y vecinas siguen esperando que el Ejecutivo de Juan Vivas se digne a llevar a cabo una actuación para poner remedio a las graves situaciones que padecen”, manifiesta Gutiérrez.

Según el PSOE, estas barriadas presentan carencias, “que el señor Vivas no atiende, como falta de luminarias, sobre todo en Narváez Alonso; falta de mobiliario urbano, no cuentan con local social, tampoco cuentan con plazas de aparcamientos. Las arquetas todas se encuentran atascadas y también presentan un problema de seguridad, el que hemos trasladado a la Delegación del Gobierno, que me consta que ya está trabajando para proceder a la reapertura de la comisaría de la barriada de Los Rosales y que esperamos que pronto sea una realidad”, dice el líder de los socialistas ceutíes.

Gutiérrez asegura que “los socialistas vamos a seguir pateándonos todas las barriadas de la ciudad y continuaremos trabajando para que el Gobierno de Vivas preste los servicios básicos que necesitan las barriadas, no solo estas si no todas las de la periferia”.

Como ya ha manifestado en otras ocasiones tras visitar otras barriadas, Gutiérrez exige al Juan Vivas “que no espere a que se acerquen las elecciones y actúe, y que su Gobierno preste los servicios básicos que está obligado a darle a los vecinos y vecinas de la periferia, ya que estos pagan sus impuestos al igual que lo hacen los de las zonas del centro”.

Los vecinos, en esta ocasión los de Narváez Alonso y los del Poblado de Regulares, “nos preguntan por los motivos por los que ellos tienen que mendigar que se instalen dos o tres puntos de luz en sus barriadas y en la Gran Vías hay instaladas farolas que han costado 72.000 euros”, concluye Gutiérrez.