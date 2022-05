Así lo ha anunciado en una misiva de renuncia a la que ha tenido acceso El Foro de Ceuta. Alega falta de transparencia y toma de decisiones «autoritarias e ilegales» por parte del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato policial. Además alude a un «golpe de estado» de la actual CEN por la expulsión del anterior secretario general -salpicado por varios escándalos- y se muestra contrario a la modificación de los estatutos en los que se pretende «dotar de inmunidad» a cargos del sindicato que pudieran estar «inmersos en investigaciones policiales». Además, les acusa de «acercarse más a una dictadura que al sindicato democrático que deseamos la mayoría»

La quiebra interna en el sindicato Justicia Policial (Jupol), el mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional, continua abierta tras un año convulso de divergencias y con una posible escisión en el horizonte.

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) surgido en la asamblea de junio de 2021 no ha podido reparar los daños provocados tras la destitución del que era su secretario general, José María García -alias ‘Chema García’, al que el resto de los miembros del CEN acusaba de desempeñar una gestión personalista y realizar gastos personales como entradas de cine, ropa, perfumes y fármacos, haciendo los cargos al sindicado.

El exlíder siempre ha negado estas supuestas irregularidades y un tercio de los afiliados le apoyan, como es el caso del secretario de asuntos legales de Jupol en Ceuta, Ramón del Campo, que ha presentado su renuncia al cargo que ostenta, y a su liberación total por «estar en contra de la deriva a la que está sometiendo al sindicato el actual CEN».

El documento de renuncia, al que ha tenido acceso íntegramente El Foro de Ceuta, del Campo hace referencia a la destitución de Chema García, recordando que fue «elegido democráticamente» y denuncia que se le quitó el acceso a los grupos de chat «cortándole toda vía de comunicación con los afiliados y resto de provinciales», así como que «se inventaron que se trataba de una persona autoritaria». Se trata de una decisión irrevocable, basada en la «falta de libertad del que suscribe a la hora de expresar sus discrepancias en los chats oficiales, llegando a ser expulsado de algunos de ellos por el mero hecho de expresar mi opinión», alude en la misiva, acusando a la dirección de «acercarse más a una dictadura que al sindicato democrático que deseamos la mayoría»

Otra de las cuestiones que expone en su carta de renuncia el ahora exresponsable el sindicato policial en Ceuta es que no se ha cubierto -económicamente- el expediente sancionador de Chema García, «una decisión autoritaria de estas cinco personas -haciendo referencia a cinco de los seis componentes del comité ejecutivo de Jupol en 2021: Aarón Rivero, Pablo Pérez, Laura María González, Fernando Guillermo Calleja y José Ignacio Valverde- en contra de los deseos de la mayoría de los provinciales (…), los cuales les pedimos reiteradamente que el expediente tenía que cubrirse con dinero del sindicato y no dejar a la familia de Chema en una situación del vulnerabilidad».

Según del Campo, el nuevo CEN ha hecho «caso omiso al Comité de Garantías, en todos los escritos emitidos por dicho comité en relación con los hechos acaecidos en el sindicato, vulnerando nuevamente los estatutos y haciendo su voluntad tomando decisiones autoritarias e ilegales, contrarias a lo establecido en los estatutos vigentes».

Asimismo, denuncia en su carta de renuncia que no se han dado explicaciones «sobre el acta emitido por el Comité de Garantías donde quedaba reflejado los gastos injustificados de tres personas de la autodefinida Comisión Gestora, los cuales ascienden a valor total aproximado de 9.000€ y que apresuradamente estas personas enviaron una carta bajo amenaza de demanda criminal a los comités provinciales para que no enviaran dicho informe a los afiliados, a sabiendas ellos mismos que dicho informe solo reflejaba datos de facturas reales, si bien esta vez, que casualidad no invitaron a ningún provincial ni afiliado a ver dichas facturas. Así como por querer modificar los estatutos y dejar ha dicho Comité en un mero órgano consultivo«.

Del Campo señala la «falta de movilización y medidas de presión, abandonando las directrices iniciales motivo de la creación do esto sindicato, que no fue otra que acudir a los tribunales, cuando fuera necesario» y hace referencia al caso de la operación ICARO, del cuál asegura que JUPOL no forma parte acusadora de dicho procedimiento desde hace unos meses «por decisión personal -de la CEN-, no comunicada al resto de cargos electos».

También sobre el personal, del Campo apunta en su carta de salida del sindicato que hay «decisiones arbitrarias a la hora de cubrir los expedientes a los compañeros, ya que tengo conocimiento de que en muchas provincias no se cubren los expedientes disciplinarios, quedando dicha cobertura expuesta al amiguismo con el Provincial o CEN».

Una modificación de estatutos que dota de inmunidad a los sindicalistas

Otra de las cuestiones que ha llevado a dimitir al representante sindical de Ceuta es que se ha vuelto a convocar una Asamblea con voto telemático para el próximo 31 de mayo, «habida cuenta de los problemas y falta de participación que ello conlleva», con la intención de modificar los estatutos, «dotando de inmunidad a cargos que pudieran estar inmersos en investigaciones judiciales, nombramientos a dedo de representantes en las provincias lo que provoca que disminución de la participación de los afiliados, puesto que son ellos quienes sustentan este sindicato y como consecuencia se alejen también de la participación de los afiliados en las movilizaciones, que sobra decir que últimamente solo acuden a este tipo de eventos personal liberado y no todos ellos, etc.».

Desde el Comité Provincial de Jupol en Málaga denuncian, en la línea que el representante sindical de Ceuta, que estos nuevos estatutos están «hechos a la carta de una Junta Directiva y una protección infranqueable del Secretario General. A los secretarios provinciales y regionales los nombra el Secretario General a propuesta de los afiliados. También el cese de los secretarios regionales y provinciales está en manos del Secretario General. Asimismo, el nombramiento de los cargos provinciales y regionales igualmente está en manos del Secretario General y sobre todo el cese, sin necesidad de contar con el secretario regional o provincial correspondiente que únicamente puede proponer nombramientos y ceses, pero ni nombrar ni cesar como actualmente».

El conflicto colectivo «individualista»

El secretario de asuntos legales de Jupol en Ceuta, también se queja en su misiva de que se haya declarado «un conflicto colectivo de manera individualista, sin llegar a un consenso previamente con el resto de organizaciones sindicales, teniendo en cuenta que dicho individualismo conllevará que el resto no apoye, a sabiendas por ustedes que esta medida solo sea un disparo al aire, la cual no surtirá ningún efecto, puesto que como bien sabe lo que se emite en el Consejo de la Policía no es vinculante».

Jupol y las vinculaciones con la extrema derecha

El sindicato Justicia Policial, obtenía en las elecciones de 2019, las primeras a las que concurría, cerca de 30.000 votos de los 66.700 policías nacionales que podían votar. Según la periodista Pilar Velasco, «hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno, caldear la calle, permear y polarizar desde dentro las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una fuerza que está arrastrando al resto de asociaciones y sindicatos policiales. No es solo una observación periodística, o una inquietud del ministerio del Interior, es lo que trasladan off the record numerosos agentes. Lo ultra está calando en sectores policiales y los primeros preocupados son ellos».

Algo que trasladan a El Foro de Ceuta algunos miembros de la Policía que apuntan a que «la creación de Jupol es un conjunto de personas que se las saben todas» y que «iban a luchar por la equiparación, pero que están demostrando que no venían a cambiar nada, si no ha aprovecharse, se están destripando ellos mismos y destapando la corrupción interna».