El Sindicato Médico de Ceuta exige a la institución que abone directamente a los interinos afectados sin tener que recurrir a los tribunales

La sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a costas al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA). El abogado del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), José Vázquez Ávila, ha anunciado este hecho, tras ganar dos nuevas sentencias de carrera profesional. “Es un salto cualitativo muy grande. Ya no hay que dar el rodeo de declarar nulo el escrito de INGESA, ha sido anulado directamente”, ha explicado Vázquez.

Con estas, suman en total 6 sentencias ganadas. En las cuatro primeras, una vez se ganaba, el TSJA tenía que pedirle al INGESA que pagara lo que le debía a los interinos. En estas dos últimas, el cambio es que aparte de tener que hacer el pago directamente, se le ha condenado a costas. Esto quiere decir que el INGESA debe retribuir además a los profesionales que intervienen en el proceso judicial.

Esta lucha judicial comenzó en el año 2018, pero esta situación viene de más atrás, del 2007. El INGESA decidió que aquellos interinos que quisieran optar a la carrera profesional, no tendrían los mismos beneficios económicos que el personal fijo. “Este hecho es anticonstitucional, va en contra de los derechos de los trabajadores, no debe existir una discriminación salarial por el tipo de contrato” subraya Vázquez Ávila.

El pasado mes de mayo se vio el primer gran avance, cuando tras la demanda del SMC, se le obligó a la institución a hacer la retribución a uno de los interinos. Desde entonces y hasta el momento ya van seis los que lo han conseguido.

Por todo esto, el Sindicato Médico de Ceuta exige al INGESA que abone directamente los atrasos que se deben a los profesionales sanitarios afectados, y no tener que volver a recurrir a los tribunales. El sindicato no entiende que el INGESA siga extendiendo en el tiempo esta situación y no abone lo que debe a los interinos.

Este impago vuelve a desfavorecer directamente en la retención de profesionales. Ceuta se convierte en un destino muy poco atractivo, si lo comparamos por ejemplo con Andalucía, en la que sí se abona la carrera a los interinos. Y esto acaba repercutiendo directamente en los ceutíes, que verán como cada vez habrá menos médicos, menos especialistas y en general, menos calidad en la sanidad pública.

Desde el sindicato recalcan que esta es una lucha de pequeños contra grandes, y que van ganando. También quieren que la ciudadanía sea consciente de lo que ocurre, como trata el INGESA a sus profesionales y las consecuencias directas que tendrá.