Los abogados y abogadas españolas continúan sufriendo retrasos en el pago de los turnos de oficio. El colectivo ha estimado necesario hacer pública su «protesta e indignación». Todos los colegios adscritos al Ministerio de Justicia han celebrado hoy una concentración frente a las Delegaciones del Gobierno de cada provincia para reivindicar que se dignifique y respete su labor.

Los impagos afectan a un total de 23 colegios. Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, expresó su «malestar» ante la situación: «No sabemos cuándo se nos pagará», afirmó la letrada. El colegio ceutí está facturando al Ministerio de Justicia de forma conjunta junto con los otros veintidós. «Independientemente de ello», asegura Valriberas, «el problema está en que el ministerio no hace más que poner ‘pegas’ para pagar».

«Es un problema endémico. Intentamos que se nos pagará mensualmente mediante una reforma del reglamento, pero no fue posible. Nos obligan a realizar trabajos por los que no vamos a cobrar. Es una falta de respeto. Lo peor, es que no se quieren sentar para adecuar la normativa a las características actuales», sentenció la portavoz.