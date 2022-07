Más de 70 estudiantes de música de 9 a 18 años procedentes de distintas comunidades de España, incluida la ciudad autónoma de Ceuta, se han encontrado del 16 al 28 de julio en el Colegio San Jerónimo de Alba de Tormes para aprender a tocar en una orquesta y preparar un programa completo de concierto

Mañanas para mejorar la técnica instrumental con distintos profesores de la Orquesta Metropolitana de Madrid y tardes para ensayar bajo la batuta de la directora de orquesta Silvia Sanz Torre. Más de 70 estudiantes de música de 9 a 18 años se han encontrado del 16 al 28 de julio en Alba de Tormes (Salamanca) para participar en el XI Encuentro Orquestal Sinfónico (EOS 22) que organiza el Grupo Talía en el Colegio San Jerónimo de esta localidad. Han llegado desde distintos puntos de España y los que más kilómetros han recorrido han sido el grupo que ha viajado desde Ceuta y una alumna procedente de Marruecos. Durante los días del curso han trabajado duro y han sido capaces de preparar un programa completo de concierto que este año lleva por título En danza con la música. La joven orquesta lo interpretará ante el público en dos conciertos de clausura que tienen lugar el 27 de julio en Alba de Tormes y el 28 en El Escorial.

Conciertos de clausura

El programa que interpretará la orquesta EOS 22 para clausurar el curso es, según la directora de orquesta Silvia Sanz, “un programa fácil de escuchar y difícil de interpretar, pues incluye obras de mucha dificultad para los alumnos”. Titulado En danza con la música, está dedicado a los ritmos de danza y a música hecha para ser bailada, ya sea sobre un escenario o en un salón de baile. El público volverá a sorprenderse con el resultado de clases y ensayos y escuchará obras que van desde la música para ballet a los ritmos latinos y hasta rock and roll: la Danza de las horas de Ponchielli, la suite de El cascanueces de Chaikovski, la Danza Húngara nº 5 de Brahms, Libertango de Piazzolla, o los Mambos de Pérez-Prado, además de musicales y bandas sonoras como Cabaret o Zorba, el griego y un arreglo de Alejandro Vivas en torno al rock titulado Rock around the Rock. El concierto del miércoles 27 de julio tendrá lugar a las 20 h en el Museo Padre Belda del Colegio de San Jerónimo, en Alba de Tormes, sede del Encuentro Orquestal. El concierto del jueves 28, dentro del itinerario de regreso a Madrid, tendrá lugar a las 20 h en la Plaza de España del Escorial. La orquesta volverá a encontrarse a lo largo de la temporada 2022-2023 para ofrecer un tercer concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música.

Y una obra de estreno

Como en cada edición, la joven orqueta tiene la oportunidad de interpretar una obra de estreno compuesta especialmente para ellos por Alejandro Vivas, profesor de composición del Encuentro Orquestal. Este año lleva por título Matías, inventor de melodías y, como es habitual, es una obra protagonizada por los Jonsuis, los seres musicales que habitan en Keke, una isla móvil que navega impulsada por un géiser. Esta vez se encuentran con Matías en el Estrecho de Mogollones. Ha compuesto tantas melodías que piensa que se le han agotado todas posibilidades y los Jonsuis le enseñarán las distintas maneras de aderezar una melodía. La obra está relacionada con la temática central del curso y en ella se escucharán ritmos de habanera, tango, vals o bossa nova. Como siempre Alejandro Vivas, autor de texto y música, ha creado una obra salpicada de juegos palabras y guiños humorísticos cuya finalidad es enganchar a los alumnos y, según él mismo explica, “sacarles de la rutina y la seriedad de ensayos diarios de tres horas con obras difíciles”.

Clases, ensayos y mucho más

El curso orquestal se complementa con otras actividades como robótica, ajedrez, teatro, video, radio, talleres para combatir el miedo escénico, entre otras, cuya finalidad es fomentar el desarrollo de la creatividad y la imaginación en un ambiente de cooperación mutua y buen humor. La experiencia es tan positiva que un 80% de los participantes vuelve a inscribirse al año siguiente. El Colegio San Jerónimo es desde 2011 la sede del Encuentro Orquestal. Ubicado en la histórica villa de Alba de Tormes (Salamanca), cuenta con aulas de estudio, sala de ensayos, gimnasio, zona deportiva, piscina, campos de fútbol, aula de informática, etc.

Silvia Sanz Torre, una experta en pedagogía orquestal

Organizar cada Encuentro Orquestal requiere un minucioso trabajo preliminar por parte del equipo de profesores (solistas de la Orquesta Metropolitana de Madrid) y monitores de tiempo libre que coordina y dirige Silvia Sanz Torre. Aunque se trata de la XI edición del curso en Alba de Tormes, la experiencia de la directora y su equipo en la realización de este tipo de cursos suma ya más de 20 años. A lo largo de su carrera, Sanz Torre, que ha dirigido más de 200 conciertos en el Auditorio Nacional, ha compaginado su faceta artística con la pedagogía orquestal. Ha dirigido orquestas nacionales e internacionales y ha participado en proyectos pedagógicos como Sonidos de la Tierra en Paraguay o en cursos y talleres para orquestas jóvenes en Honduras y El Salvador. Ha viajado en tres ocasiones a Addis Abeba (Etiopía) donde puso en marcha la orquesta de la Yared School of Music, única escuela de música de Etiopía y primera orquesta en este país después de 40 años.