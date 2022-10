Deseo advertir a mi querido pueblo ceutí de que se vayan preparando para el bombardeo de publicaciones sobre encuestas políticas. Seré claro en mis conclusiones aún estando en el principio de mi argumentación: ¡NO SE LAS CREAN! No son encuestas son instrumentos de manipulación nociva, y también masiva. Intentan convertirse en profecías autocumplidas mediante el condicionamiento del comportamiento, tipo efecto Pavlov. Es decir, te están diciendo a quién debes votar, bien por correlación directa con tus ideales (es a quién quieres votar) o indirecta (debes votar a este candidato porque el tuyo no va a salir).

¿Te ha sucedido alguna vez? Respondemos al teléfono. Al otro lado un trabajador que ejecuta un guión establecido por otros y por el que le pagan. El encuestador se está ganando la vida, la empresa de demoscopia se está forrando, quien encarga la encuesta se “lo pasa bomba” esperando engañarnos y seguir viviendo del cuento ejerciendo el poder. Al menos esas son mis conclusiones tras analizar el último esperpento de GAD3 en Ceuta supuestamente sustentado en la devolución de favores económicos con la única finalidad de intentar ensalzar la devaluada figura de Vivas.

Tenemos declaraciones de personas que han sido encuestadas varias veces, partidos políticos invisibilizados, personas que representan valores concretos y que se han significado en la esfera pública que ni aparecen en las cuestiones planteadas, líderes políticos más valorados que aún no han liderado nada a no ser el ranking de declaraciones surrealistas y un personaje absolutamente caducado como es Vivas, etc

Las encuestas son fundamentales para cualquier candidato pero una gran parte de ellas lo son no por conocer el contexto en el que se va a desarrollar la campaña electoral sino por ser una herramienta imprescindible para crear estados de opinión y corrientes de sumisión. La Psicología Social es perfectamente conocedora de que las personas somos manipulables y por consiguiente hay quienes se encargan de “prepararnos” para que nos comportemos de forma gregaria ante una opinión mayoritaria y generalizada. Nuestros juicios de valor y tomas decisionesya no nos pertenecen, al menos no al 100% aunque no sepamos verlo o no queramos creerlo.

Hay determinadas encuestas, cada vez más, que están confeccionadas para que usted “sea consciente ¡plenamente consciente! ¡Absolutamente consciente!”, aunque no exista ningún dato objetivo para ello, de que hay un partido o un político concreto preferido por el gran público, que es el más valorado, que es el más querido, que es el más de lo más y en demasiadas ocasiones el más sinvergüenza pero esto último no saldrá a la luz, lo anterior ¡sí!

Hagamos un experimento para que sepan de qué va esto: me llamo yo mismo desde el móvil al teléfono fijo.

Me descuelgo a mí mismo y me voy pasando uno u otro teléfono en función de mi papel de encuestador o encuestado, al estilo Gila.

“Buenas tardes, soy de la consultora ‘Gagfff Lemon Tree’ y le quería hacer unas preguntas por si es tan amable de atenderme”.

“¡Por supuesto, dígame!”.

“Verá, queríamos conocer cómo evoluciona la sociedad ceutí con respecto a las eventualidades cotidianas de la existencia en relación a la consulta ciudadana que previsiblemente tendrá lugar el próximo mayo del 23”.

“Perdón ¿se refiere usted a las elecciones municipales y autonómicas del 23?

“¡No, no, nada más lejos de nuestra intención! Comienzo con la primera pregunta. ¿Considera usted que Vivas es la mejor alternativa para dirigir Ceuta los próximos cuatro años?”

Me respondo que: ¡categóricamente no!

Continúo preguntándome como encuestador.

“Muy bien, tomo nota de su respuesta. Debo comentarle que como somos terriblemente transparentes y honestos esta primera cuestión es considerada como de control y no pasará a analizarse por lo que la encuesta propiamente dicha comienza ahora. Si hubiese una invasión alienígena que acaba con la especie humana salvo con Vivas ¿cree que Vivas podría ser probablemente el único candidato humano eventual en el hipotético caso de celebrarse unos comicios en el que solo los humanos pudiesen participar?”

“Bueno…en ese caso hipotético ¡y sólo en ese!… tal vez le contestaría que sí pero tengo mis dudas”.

“Bien, bien, paso a proponerle la segunda y última cuestión. Entre unos dictadores genocidas, un chimpancé en coma y un mejillón ¿considera a Vivas la mejor opción para ir al cine?”

“Disculpe es que a mí me gusta ir al cine solo, yo le podría invitar y sacarle una entrada pero que se siente en otro lado”.

“Bueno… en todo caso veo que sería capaz de invitarlo, bien, bien”.

Repito la entrevista conmigo mismo pero esta vez llamando desde el fijo de casa a mi móvil y respondiendo de igual manera.

Una vez concluidas las entrevistas envío los resultados a prensa, sobre todo a la afín que para eso recibe suculentos ingresos con la publicidad institucional y la primera página quedaría tal y como sigue:

“Según encuesta realizada por la consultora ‘Gagfff Lemon Tree’ LA INMENSA MAYORÍA DEL UNIVERSO CONSIDERA QUE VIVAS ES EL MEJOR CANDIDATO PARA GOBERNAR CEUTA SEGUIDO DE GUERRERO Y JUAN GUTIERREZ QUEDA BIEN POSICIONADO”

Ceutíes esto es lo que nos dan, esto lo que nos intentan colar y esto lo que saldrá si no actuamos contra ello depositando nuestra confianza en aquellos que no nos engañan, ni nos manipulan y solo desean poner voz a quienes no la tienen y estar “ojo avizor” para que no se sigan produciendo las tropelías que se comenten contra el pueblo ceutí con tanta facilidad e impunidad. Donde mejor están cuarenta millones de euros no son en las manos de una empresa privada sino en becas para la universidad, en alquileres para jóvenes, en viviendas sociales, en potenciación del empleo, en que todas las familias tengan a algún miembro de la misma trabajando, en aumentar las ayudas para luchar contra la exclusión social y favorecer la igualdad, en más cultura, formación y educación ¿se enteran señores del partido socialista ceutí?

Los únicos que pueden validar o invalidar los sondeos dirigidos que están saliendo a la luz, y continuarán haciéndolo, son los votantes el día de las elecciones. Si quieren más de lo mismo hay tienen a los de siempre, todos los que hoy día están representados en la Asamblea de Ceuta. Si desean que haya un cambio en la forma de hacer las cosas podemos elucubrar cuanto queramos pero hay un único camino que lleva a ello, si queremos podemos y se ha demostrado.

Como decía Soul Etspes: “Nadie te puede vencer si no te has rendido tu primero”.