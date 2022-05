Día Mundial de la Libertad de Prensa: Reporteros Sin Fronteras sitúa a España en el puesto numero 32 de la clasificación mundial sobre el libre ejercicio del periodismo

Hoy 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 en la vigésima sexta sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. La asignación de este día reivindicativo para la libertad de información fue una respuesta a un llamado de los periodistas africanos que en 1991 produjeron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la independencia de los medios.

La fecha celebra los principios fundamentales de la libertad de prensa para defender a los medios de comunicación de los ataques a su independencia y para rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión; también es una ocasión para informar a los ciudadanos sobre violaciones a la libertad de prensa, como recordatorio de que en docenas de países alrededor del mundo se vulnera en forma de publicaciones censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que periodistas y editores son hostigados, atacados, detenidos e incluso asesinados en el ejercicio de su profesión alrededor del mundo.

Reporteros sin Fronteras aporta datos sobre estas vulneraciones a libre ejercicio de la profesión informativa y las clasifica en una tabla por países según como se desarrolle el trabajo de miles de profesionales en diferentes países. Para RSF, La polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo.

Unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión sitúan a España en el puesto 32, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. La organización sitúa a España en el puesto 32 de la clasificación, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado (puesto 29). No obstante, la implantación de una nueva metodología por parte de Reporteros Sin Fronteras obliga a interpretar variaciones leves con mucha precaución.

Los cinco nuevos indicadores sobre los que se basa la clasificación (junto al balance de agresiones del año) reflejan con mayor exactitud aspectos antes más ocultos. En anteriores ocasiones, prevalecía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas, pero la nueva metodología incluye otros indicadores, como el marco legal, el sociocultural o el económico.

Para RSF este último en el que España anota su peor resultado, pese a haber registrado, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países. Se está tramitando en el Congreso la posible derogación de los llamados delitos de expresión (injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc); el artículo de la “Ley Mordaza” que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas de esta ley están también en trámites para ser derogadas por las Cortes.

No es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensaen España (pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha); lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios. Tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales.

La esfera política no es tan responsable este año de las carencias de la libertad de prensa, como lo es acaso la esfera mediática. Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica.

Por otra parte, la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa. Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura.

Es destacable, además, en el análisis español, el gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión. España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente “foxnewsizados” y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos.

RSF, a través de La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, ha evaluado las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo, pone de manifiesto, en su edición de 2022, los efectos desastrosos del caos informativo, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda. En las sociedades democráticas, el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de la desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales. En el plano internacional, la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y, por otra, regímenes despóticos que controlan a sus medios y sus plataformas, mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias. En ambos niveles, esta doble polarización es un factor de intensificación de las tensiones.

En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º).La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país.

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae claramente por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de “problemático”. También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.

Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola). Del mismo modo, es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes). La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa – difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos.

El 3 de mayo actúa como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y también es un día de reflexión entre los profesionales de los medios sobre temas de libertad de prensa y ética profesional. Igual de importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios que son objeto de la restricción o abolición de la libertad de prensa. También es un día de recuerdo para aquellos periodistas que perdieron la vida en la búsqueda de una historia.