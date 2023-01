Este miércoles ha recibido una placa honorífica de la mano de Vivas y admitió sentirse “contenta y avergonzada”

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, han acudido a las 11.00 horas a la Residencia de Mayores Nuestra Señora de África, y han hecho entrega de una placa como homenaje a la señora Encarnación Álvarez que, con 102 años, es la persona con más edad que vive en el centro.

Encarnación es de un pequeño pueblo de Málaga conocido como Atalaya. Nació el 21 de enero de 1921. La usuaria se ha coronado como la más longeva de la Residencia Nuestra Señora de África. Este miércoles al recibir la placa honorífica de mano de Vivas admitió sentirse “contenta y avergonzada”. Ha revelado detrás de las cámaras no tener ninguna enfermedad y tomar solo medicación para la tensión “porque tengo muy mala leche”, comentó entre risas.

Homenaje a Encarnación Álvarez/Sara Abdelkader

Álvarez, con más de un siglo de vida sigue con un sentido de humor intachable, que ha iluminado la recepción de la residencia. Ha confesado que “creo que ya he pasado los 100 años, me voy a quitar años, que todas las mujeres se quitan años y yo me voy a quitar dos, desde ahora no tendré nada más que 100, así que voy a ser la vieja perpetua de los 100 años”.

Su juventud fue “maravillosa, no había tanta vanidad como hay hoy, antes la gente se enamoraba por cariño, hoy por interés. Antes te conviniese o no, yo iba con ese, me casaba o hacia lo que me diese la gana, luego tenía que aguantar las consecuencias de mi padre…”.

Por último, con sus 102 años de vida y experiencia, Encarnación Álvarez, cambiaría “muchas cosas” de la sociedad actual, pero con conciencia. “Primero, la analizaría bien antes de juzgarla», pero aconseja a la juventud que «tengan una idea siempre, que no sean cambiables, que no sean de conveniencia”.