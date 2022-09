Patentado el código genético del virus, ¿inmunidad de rebaño? ¿(co(i)nci(d)encia colectiva? Ahí radica uno de los clics de la cuestión. La COVID es una plaga, y la falta de vitamina, el retinol, luego el zinc y el selenio, la omega3, la hidroxicloroquina y los anticuerpos monoclonales. ¡CRIMINALES! Miles de muertes bajo nuestras incontinencias.

¡Qué más da! Lo importante es virar nuestra atención a las próximas elecciones esta(o)fadas. La ciencia irradiada a través de médicos que piensan a favor de la corriente. Diversas (im)posiciones, paraísos labor(fisc)ales. El edén del viejo testamento transcrito gracias a las fundaciones y obras benéficas.

Los rollitos de primavera llevan a un verano de mucho amor. Entonces, ¿por qué destruir todo? Valores, principios, solidaridad, convivencia, sociedad, justicia, hospitales, escuelas, trabajo, instituciones, vida, religión, moral, ética, respeto, razón, sentido común, tolerancia, personas, familias, economía, ciudades, medios de comunicación. ¡Alegría de vivir! ¿Autodestruirse? ¿Suicidio feliz? ¿Enjuague de cerebro? ¿Por qué?

¡No se lo pierdan! La semana que viene el próximo capítulo a la misma hora. Disfruten su vida.

Hostigado. Me siento sobrepasado por común(id)a(de)s lecheras de “ovejos” que balan en vez de hablar. El pastoreo social debería ser un delito en el código penal. El mundo galopa directo hacia el precipicio de su extinción. ¡So, caballo, soooo! Yo me bajo, que me sube la tensión por el escroto debido al tintineo del galope.

¿Fuera o dentro de la actual(human)idad? Zeitgeist. Mano y pie de obra a costo casi nulo. ¡Los fanáticos de la (contra)migración matan más que los que lo hacen por inmolación! Siguen funcionando a 125v. ¡Lo siento por los que les jode! pero ejerzo mi pleno derecho a rebuznar. Fundamental(ista). Más aún frente al cabeza de becerro que denigra el nombre de este joven animal. Opresivo, destructivo. SISTEMA.

¡Eres un provocador! Gritan. De sentimientos. Tan solo un poco ciego y sordo. Mi premisa. Mahoma, Jesucristo, Ahura Mazdā, Buda… Libertad de pensamiento, obra y (o)misión: Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa… ¡Estuve más de dos años sin hacerme un pajón!

Fronteras de estado, cultura y religión… ¡Al infinito y más allá! Lightyear. ¿Puedo indignarme si alguien toma un arma y viene a casa a matart(m)e? Sí, soy tu conciencia.