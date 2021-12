El Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Ceuta ha elaborado un folleto con las recomendaciones de aislamiento y cuarentena para la población general

El Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Ceuta ha elaborado un folleto para explicar a la población general qué tiene que hacer ante las diferentes situaciones con las que se puede encontrar en los últimos días tras el aumento de los contagios exponiendo una serie de recomendaciones de aislamiento y cuarentena.

Si tiene síntomas de covid-19, y no está vacunado o lo está parcialmente, tiene que aislarse. Hágase un test para el SARS-CoV-2 lo antes posible. Hay que repetirlo pasadas las 24 horas y hasta las 48 horas siguientes o realizarse una PCR. Quédese en casa hasta conocer el resultado y cuando lo conozca actúe según resultado, y también mientras tenga síntomas.

Si tiene síntomas y da negativo en la prueba de covid-19, y tiene la pauta completa de vacunación, tiene que aislarse. Quédese en casa durante al menos 5 días o el tiempo que la autoridad sanitaria dictamine y mientras tenga síntomas. Hágase un test para el SARS-CoV-2 el día 5, si es posible. Si sus síntomas se resuelven después de 5 días, puede salir de su casa. Continúe usando una mascarilla y sea muy riguroso en usarla correctamente cuando esté cerca de otras personas durante 5 días adicionales.

Si da positivo en la prueba de covid-19, tienen que aislarse todos, independientemente del estado de vacunación. Quédese en casa durante al menos 5 días o el tiempo que la autoridad sanitaria dictamine, y también mientras tenga síntomas. Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de 5 días, puede salir de su casa. Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que se le resuelva la fiebre. Continúe usando una mascarilla; sea muy riguroso en usarla correctamente cuando esté cerca de otras personas durante 5 días adicionales.

Si es contacto estrecho de un positivo, tiene que hacer cuarentena, aunque se pueden dar dos situaciones diferentes.

Si ha recibido dosis de refuerzo o completó la serie primaria de vacunas Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses o completó la serie primaria de la vacuna Astra ó Janssen en los últimos dos meses, continúe usando una mascarilla; sea muy riguroso en usarla

correctamente cuando esté cerca de otras personas durante los próximos 10 días. Hágase un test para el SARS-CoV-2 el día 3, si es posible y repetición del mismo antes de los 10 días. Si presenta síntomas, hágase un test y quédese en casa.

Si completó la serie primaria de vacunas Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no ha recibido dosis de refuerzo, o completó la serie primaria de Astra o Janssen hace más de 2 meses y no ha recibido dosis de refuerzo o no está vacunado, quédese en casa durante 5 días o el tiempo que la autoridad sanitaria dictamine. Continúe usando una mascarilla; sea muy riguroso en usarla correctamente cuando esté cerca de otras personas durante 5 días adicionales. Hágase un test para el SARS-CoV-2 el día 3, si es posible y repetición del mismo antes de los 10 días. Si presenta síntomas, hágase un test y quédese en casa