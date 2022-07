La plataforma denuncia que el fin de semana pasado aparecieron 20 perros en Ceuta y que recayeron en los voluntarios de Somos tu voz junto a la Protectora de Animales

«La situación es insostenible», denuncia la Plataforma «Soy tu voz», que aclaran que están viviendo «una oleada de abandonos diarios imposibles de asumir». El servicio de recogida está suspendido, es decir, Ceuta carece, a pesar de tener una licitación en vigor, de un servicio externo al Municipal que acuda cuando la ciudadanía o la Policía Local se encuentra a un animal en la calle, algo que no se puede tolerar, pues la realidad es que hay un incumplimiento de funciones por todas las partes, partes que se ofenden encima cuando se reivindica un mejor servicio».

La entidad sentencia que «se pasan la pelota, como si de un partido de tenis fuera, unos y otros, y el resultado es que el animal se vuelve a ir a la calle, salvo que una persona decida asumir lo que la Administración no hace y sí es de su competencia, porque insistimos, todo animal abandonado en la vía pública es responsabilidad de la Ciudad Autónoma, por tanto, si no hay espacio lo tienen que inventar o crear, pero esa no puede ser la excusa para inhibir responsabilidades».

«El fin de semana pasado fueron 20 los perros que aparecieron en Ceuta, recayendo muchos de ellos en nuestra tarea, junto con la Protectora de Ceuta, de buscarles casas de acogida o de asumir facturas con la ayuda de la gente. Y mientras escribimos este comunicado estamos gestionando un nuevo caso, el de una cachorra sustraída por la Policía Local, con Chip, y que ahora mismo está en una casa de acogida porque el viernes por la tarde no localizaron al supuesto dueño y nadie se ha hecho responsable de ella. Y así nos vemos una vez más, tirando de teléfonos y solucionando lo que el Gobierno debería hacer y no hace», afirman los de Somos tu voz.

Y es que, es necesario recordar que en el Reglamento para la tenencia, protección y bienestar de los animales domésticos aprobado el 23 de marzo de 2015 pone claramente que «el Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como, las encaminadas a la prevención del abandono, consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, concretamente en perros y gatos. Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía. De la misma manera, en el mismo Reglamento, se especifica que los animales vagabundos, perdidos y abandonados serán recogidos y trasladados al Centro Zoosanitario Municipal«.

Por tanto, la asociación matiza que «como sigamos en esta tónica vamos a ir más allá y como ejemplo ponemos una sentencia por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 3 de Sevilla, donde se condena al Ayuntamiento de Brenes a abonar los gastos causados por la recogida de varios animales abandonados en el municipio, que habían sido sufragados por una asociación protectora de animales. «La sentencia resalta el grave incumplimiento del Ayuntamiento por no disponer de servicio de recogida y mantenimiento de animales abandonados, limitando su actuación a facilitar a los ciudadanos un listado de entidades de protección animal a las que podían dirigirse éstos. La sentencia además denuncia «la falta de sensibilidad y de ética» del Ayuntamiento por la inobservancia de sus obligaciones para el bienestar y protección de los animales».