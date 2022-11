«Vengo a construir, a aportar, a tratar, en definitiva, de mejorar la vida de los ciudadanos de Ceuta, siempre desde la lealtad institucional, desde el diálogo y desde el entendimiento», con esta declaración de intenciones ha hecho su juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española, y con familiares, amigos y compañeros de la militancia de testigos

Rafael García Rodríguez ya es oficialmente el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta. El acto ha tenido lugar esta mañana en el edificio de la Plaza de los Reyes y ha estado presidido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Ciudad, Juan Vivas; y la delegada del Gobierno saliente, Salvadora Mateos. El socialista ha hecho un juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española, y ha asumido su nuevo cargo ante el testigo de familiares, amigos y compañeros militantes. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al Gobierno de España por confiar en él para tomar esa responsabilidad y ha destacado su agradecimiento por contar con la presencia de Bolaños.

«Vengo a construir, a aportar, a tratar, en definitiva, de mejorar la vida de los ciudadanos de Ceuta, siempre desde la lealtad institucional, desde el diálogo y desde el entendimiento. Soy absolutamente consciente de que este es un trabajo complejo pero estoy completamente convencido de que entre todos, con vuestra colaboración, afrontaremos este reto con esfuerzo, responsabilidad e ilusión, contribuyendo así a mejorar la actual situación de nuestra ciudad, lo que nos permitirá afrontar un futuro con esperanza». Con esta declaración de intenciones ha dado inicio García a su discurso de bienvenida.

El socialista ha jurado el cargo con familiares, amigos y compañeros de militancia de testigos / Antonio Sempere

García ha hablado de su «horizonte más cercano» poniendo el acento en la frontera inteligente, la puesta en marcha del Plan Integral, la Ciudad de la Formación Profesional, etc. Para ello, ha asegurado, «es crucial la interlocución con todos los estamentos sociales, cuya colaboración es imprescindible para avanzar como sociedad». Además, se ha mostrado favorable a las opiniones, ideas e iniciativas factibles «que nos permitan poner en marcha mejoras en todos los ámbitos».

El nuevo delegado ha recordado que el Gobierno de España «está apostando firmemente por la transición ecológica de la economía, por el uso de energías alternativas y renovables para frenar el cambio climático» y ha remarcado que se abre ahora «todo un escenario de oportunidades que debemos aprovechar, con la creación de nuevos yacimientos de empleo. No podemos dejar pasar esta oportunidad». A continuación, ha querido poner en valor el trabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado, «trabajadores leales y comprometidos y como no agradecer al anterior equipo, encabezado por Salvadora Mateos, la importante tarea que ha realizado en estos años tan difíciles».

Por último, ha querido agradecer su presencia a dos de sus pilares fundamentales: su hija y su mujer. Su otra hija y su madre no han podido estar presentes por distintas cuestiones: «sin ellas, mi vida no tendría sentido». También ha contado hoy con algunos de sus amigos, «soporte muy importante en mi vida». A todos ha dado las gracias por las muestras de afecto y apoyo que está recibiendo: «quiero deciros que voy a hacer todo lo posible por no defraudaros».

Finalmente, ha terminado reivindicando que Ceuta es una ciudad «especial, maravillosa y diferente». «Diferente por nuestra situación geográfica y la composición de su población, una ciudad multicultural, que es parte de su riqueza, donde la convivencia es el pilar que todo lo sustenta. Ceuta merece lo mejor y para ello vamos a trabajar sin descanso. Os doy mi palabra».