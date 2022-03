Este 8 de marzo, en este especial de El Foro de Ceuta, hemos querido hablar de feminismo, políticas públicas y de igualdad con las mujeres que ejercen la política, dentro y fuera de las instituciones. Todas ellas, pese a tener perspectivas e ideologías diferentes, son mujeres que trabajan a diario por esta ciudad.

Desde este medio también se ha intentado contactar con una política de Vox, pero no hemos recibido respuestas desde su gabinete de prensa, la extrema derecha deja cada día más claro que lograr una sociedad igualitaria no entra dentro de su agenda política.

Pero, entremos en materia, hoy es 8 de marzo y no debemos ceder espacios a quienes niegan la violencia de género o a aquellos y aquellas) que creen que todo está conseguido, mientras las mujeres nos seguimos enfrentando cada día a diversas discriminaciones por el hecho de ser mujeres, hablamos de techos de cristal, de dificultad de conciliar, de brecha salarial, de acoso callejero, laboral o sexual, y como no, de violencia machista que se ejerce desde los micromachismos, hasta esa violencia simbólica, que nos mina, o los asesinatos machistas; por no hablar de las violencias y discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres racializadas, con discapacidad o migrantes. Hoy, es 8 de marzo, y vamos a hablar con las mujeres que pueden cambiar las cosas desde la política, con las mujeres que han dado el paso para exponerse, públicamente y a diario, a esa posibilidad de sufrir el escarnio público al que las mujeres, por el simple hecho de serlo, nos enfrentamos cada vez que nos visibilizamos.

Hoy, hablamos con Yolanda Bel, Sumaya Ahmed, Fatima Hamed, Nabila Soliman y Julia Ferreras sobre feminismo y políticas públicas. Hoy hablan ellas.

Comenzamos preguntándoles si son o no son feministas, a lo que responden casi de manera unánime un sí rotundo. Julia Ferreras, responsable de igualdad de Ceuta Ya!, afirma que «por supuesto, no concibo la vida de otra manera. El feminismo es justicia e igualdad, el futuro será feminista o no será»; Fatima Hamed, líder del MDyC, asegura que «no ser feminista hoy en día es ignorar el significado del término, porque creo que quien no lo es, reconoce sus prejuicios y que no considera a las mujeres y hombres como plenamente iguales en derechos y obligaciones. No hay que tener complejo en decirlo abiertamente, a pesar de los intentos de la derecha por desprestigiar el término asociándolo al hembrismo (que sería el verdadero opuesto al machismo: la superioridad de las mujeres frente a los hombres)»; Sumaya Ahmed, secretaria de políticas de igualdad del PSOE de Ceuta, también afirma ser feminista «siempre», y es que cree que «en mayor o en menor medida todas somos feministas, aunque algunos nieguen lo evidente. Para mi el feminismo es sinónimo de libertad, libertad de poder hacer y deshacer mi vida, cómo, dónde y cuando quiera, de poder decidir lo que quiero en mi vida y lo que no, sin el perjuicio del que dirán, sin tabúes, querer para el resto de las mujeres, lo mismo o más de lo que pueda desear para mi, todo ello sin que nos cueste la vida por intentarlo».

Yolanda Bel, secretaria general del Partido Popular de Ceuta, declara que «si observamos la evolución del feminismo y sus distintas corrientes a lo largo de los siglos, tanto el concepto como sus reivindicaciones han ido variando. No soy partidaria a poner ni a ponerme etiquetas. Pero lo que tengo muy claro es que soy una defensora de los derechos de la mujer, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De igual manera, no me gusta que ninguna corriente pseudofeminista intente manipular el concepto de feminismo queriendo apropiarse de él o manipulándolo a su antojo. Las mujeres no buscamos compasión, paternalismo o que se nos trate como víctimas inmaduras que hay proteger de manera infantil. Las mujeres somos luchadoras, valientes, personas responsables y maduras que solo exigimos erradicar las desigualdades entre sexos. Las mujeres tenemos nuestras capacidades y potencialidades pero exigimos que todos juguemos con las mismas reglas de juego. Como decía, no caeré en el error de etiquetar ni etiquetarme pero de lo que no cabe duda es que soy una defensora a ultranza de la igualdad y de los derechos de las mujeres».

Sumaya Ahmed Mohamed, secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE de Ceuta / Paloma F. Coleto

Nabila Soliman, responsable de igualdad de Podemos Ceuta, explica que «el feminismo es la columna vertebral de mi pensamiento y las mujeres somos la columna vertebral de la sociedad. Por eso es tan importante promover políticas que garanticen la igualdad real entre los hombres y las mujeres en estos tiempos tan complicados para nosotras donde el rechazo visceral al feminismo por parte de las fuerzas reaccionarias pone de manifiesto la necesidad de este movimiento revolucionario para detener su auge. Hoy más que nunca es fundamental el feminismo para combatir el odio hacia nuestras vidas porque sin duda el fascismo es un mortal enemigo para nosotras y nuestras conquistas. Tenemos que combatir el odio hablando, escribiendo, creando y tejiendo redes entre nosotras».

Políticas de igualdad en Ceuta

Yolanda Bel, y cree que «a lo largo de los años ha habido avances significativos en materia de igualdad, pero no podemos negar que todavía queda un largo camino por recorrer. El ejemplo más evidente y deplorable es la violencia de género. Podría mencionar otros en materia de conciliación, representación en puestos ejecutivos, tareas del hogar, etc. Pero destaco la violencia de género por ser una lamentable realidad que atenta contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Todos sin excepción debemos sentirnos responsables en la lucha contra la desigualdad (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, medios de comunicación, partidos políticos, etc.)».

Fatima Hamed, presidenta del MDyC / Antonio Sempere

Por su parte, Fatima Hamed, líder y portavoz del MDyC en la Asamblea de Ceuta, asegura que desde grupo parlamentario, creen que la gestión en materia de igualdad es «claramente deficitaria y con muchas asignaturas pendientes«. Para Hamed, hay dos cuestiones fundamentales en las que inciden y son, «en primer lugar, que el desempleo en Ceuta tiene cara de mujer por desgracia, por lo que faltan políticas activas de empleo tendentes a reducir esta brecha ya que facilitando el acceso al empleo se pueden lograr los objetivos relacionados con la igualdad efectiva, para ello, además de mejorando las ofertas laborales que surgen, es importante que los planes de igualdad de las empresas pasen del terreno teórico al verdaderamente práctico, ofreciendo incentivos en la contratación por ejemplo y por supuesto explorando la vía del emprendimiento, claramente postergado a segundos y terceros planos. La otra cuestión fundamental es la relativa a la conciliación, en el MDyC no nos cansamos de decir que conciliar no es que a las mujeres les dé tiempo a hacer de todo, porque eso es imposible y genera estrés y frustración, si no que apostamos, por un lado, por la corresponsabilidad entre quienes componen las unidades familiares y, por otro lado educar en valores tendentes a la igualdad desde pequeños y para ello, es preciso que la ciudad, la institución a través de cual se adoptan las decisiones, ofrezca todas las herramientas necesarias para que la participación activa de las mujeres en el plano estudiantil, laboral o social no esté condicionada ni menos aún dificultada por el hecho de tener que conciliar».

Para Sumaya Ahmed, secretaria de políticas de igualdad del PSOE de Ceuta y diputada de la Asamblea en Ceuta «queda mucho camino que recorrer. La violencia de género no es ningún juego, hablamos de un tema demasiado serio y los que estamos en ese mundo, sabemos que se puede hacer mucho más. Nuestro deber es estar 24/7/365 al pie del cañón, garantizando en todo momento el bienestar de las víctimas», además, opina que le parece «muy mal» que el Gobierno del Partido Popular, en el poder desde hace más de 20 años, no visualice la palabra Igualdad en alguna de sus consejerías, «ya es conocido por todos, que la Consejería de Asuntos Sociales, junto con el CAM (Centro asesor de la mujer), es la que gestiona los temas sobre violencia de género, todo lo relacionado con la asistencia, orientación y protección de las víctimas, aunque para nosotros no sea suficiente que sólo un órgano se dedique a ello. Se puede hacer mucho más a través de las distintas consejerías. Hay que tener más voluntad, en todos los aspectos».

Nabila Soliman, responsable de igualdad de Podemos Ceuta (Archivo)

Nabila Soliman, la responsable de igualdad de Podemos Ceuta, asegura que «aunque parezca que las mujeres hemos avanzando demasiado hacia la igualdad, lo cierto es que seguimos estancadas. La brecha de género existe aunque muchas lo intenten obviar, no puede taparse el sol con un solo dedo y los factores son evidentes. Los puestos de gestión y control son liderados mayoritariamente por hombres, el trabajo del hogar, realizado en la mayoría de los casos por las mujeres, sigue sin ser remunerado. La discriminación salarial, las mujeres tenemos que trabajar 81 días más para cobrar lo mismo que un hombre. Es evidente que solo aplicando políticas igualitarias de inclusión se podrá alcanzar la igualdad real. Nuestro papel en el cambio social como madres, hijas, hermanas y parejas es fundamental, y la educación de las generaciones venideras es la base. Tenemos que trabajar incansablemente para cerrar la brecha y lograr la igualdad real entre los géneros en todas las dimensiones de la vida y empoderar plenamente a las mujeres y niñas. Pedagogía y educar en igualdad desde la infancia».

La responsable de igualdad de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, pone el foco en cómo «la permisividad que ha tenido el gobierno a la hora de permitir que cale el discurso negacionista de la extrema derecha», además, denuncia que «no existe perspectiva de género en nuestras instituciones y la falta, en las mismas, de profesionales formados en la materia sigue siendo acusada. Se sigue despreciando el lenguaje inclusivo y es prácticamente imposible encontrar escritos oficiales en los que no se invisibilice a la mitad de la población. Por otro lado, siguen sin existir mecanismos efectivos que permitan a las mujeres de la ciudad una conciliación real. El techo de cristal y el suelo pegajoso son dos conceptos con los que debemos vivir», asegura.

Visibilizar a las mujeres

«Aquello que no se nombra no existe» asegura la responsable de Ceuta Ya!, «si no hablamos de mujeres políticas, mujeres deportistas, mujeres científicas y un largo etcétera, no solo se invisibiliza nuestras aportaciones a la historia, también se le niegan a las niñas modelos y referentes que les digan que son totalmente válidas para hacer aquello que les apasiona», detalla cuando le preguntamos por la importancia de visibilizar a las mujeres.

Julia Ferreras, secretaria de Igualdad de Ceuta Ya! / El Foro de Ceuta

Sobre visibilidad y discriminaciones, también hablamos con Ahmed (MDyC), que cree para desgranar sociológicamente la repercusión de ser mujer en distintas culturas haría falta un estudio con información pormenorizada, «la opresión no es cuestión de cultura, ni de origen cultural que es lo que creo que se pretende preguntar, si no de la mentalidad. Una mentalidad machista puede afectar a mujeres también que la irradian y proyectan en su ámbito. Lo que sí existen son muchísimos prejuicios cuya base es la ignorancia y la imagen estereotipada que se tiene de otras personas. Lo que no es admisible (en mi opinión) es que algunas mujeres se sientan legitimadas para «rescatar» a otras por el simple hecho de no coincidir en determinadas cuestiones culturales. El empoderamiento de las mujeres es lo que está cambiando el mundo, da igual la cultura, da igual la raza y me da igual el color de la piel. Creo que lo fundamental es que las mujeres sean plenamente conscientes de su valía, de sus capacidades y que nada ni nadie les suponga un obstáculo para desarrollar sus habilidades. Y, a veces, desgraciadamente, las piedras las pone quien menos se puede esperar». Esta idea la comparte Hamed (PSOE), que afirma tajantemente que «hay violencia de género, sin más, indistintamente de la religión que procese. Bajo mi punto de vista».

Estos temas y muchos otros son tratados por el feminismo interseccional que defiende Podemos, «la interseccionalidad es la herramienta más potente que tenemos para erradicar la exclusión de las mujeres. Me gusta hablar de feminismo interseccional porque solo desde la interseccionalidad entendemos que existen tantos feminismos como personas, circunstancias e identidades. Y entendemos que sólo a través de la interseccionalidad las necesidades de todas las mujeres son escuchadas y atendidas asertivamente. No me importa si eres blanca, negra, lesbiana o velada, te escucho, te atiendo y te abrazo porque somos hermanas y tenemos la obligación de escuchar al resto de mujeres y saber que, existen otras luchas que en nuestras pieles no sentimos pero que sí podemos apoyar. No podemos ir por ahí silenciando a otras ni imponer nuestra visión, no somos las salvadoras. Abrazar las luchas de las compañeras que aún siguen en la pelea por su existencia como personas es la clave».

Yolanda Bel, secretaria general del Partido Popular / El Foro de Ceuta

Los proyectos del partido de Gobierno

Bel (PP), defiende que el Partido Popular durante sus años de Gobierno en Ceuta «ha ido aplicando sus políticas de igualdad de manera transversal. Además de este hecho, está ejecutando medidas específicas y especializadas a través del Centro Asesor de la Mujer en Ceuta mejorando, ampliando y reforzando la cartera de servicios».

Sin embargo, reconoce que «se debe seguir potenciando la atención jurídica gratuita para las mujeres y sus hijos que son víctimas de violencia de género, el asesoramiento en materia laboral y legal, la atención psicológica, la orientación laboral individualizada, los mecanismos para la búsqueda de empleo, la formación laboral y los recursos sociales disponibles, entre otros factores.