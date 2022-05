Más de 151.000 escolares han dibujado ‘el camino que nos hace iguales’

Estudiantes del Colegio Juan Carlos I, de Ceuta, son los ganadores absolutos del 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en la Categoría B, con el trabajo ‘Accesiblemente ¡RICO!’, elaborado por el Grupo A (5º Primaria), con el apoyo de su profesora África Moya.

Así lo ha dado a conocer hoy el jurado nacional del Concurso que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Bajo el lema «El camino que nos hace iguales”, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

En la categoría A ha resultado ganador el cartel diseñado por los escolares de Primaria del CEIP Nicomedes Sanz, de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), con el

trabajo ‘Ocio Tridimensional’, elaborado por el Grupo: 3º A (3º PRIMARIA), bajo la coordinación de la profesora Mª Dolores Callejo Sáez.

Por su parte, los estudiantes de 2º de la ESO del IESO Publio López Mondéjar, de Casasimarro (Cuenca), junto a su profesor Antonio Saiz Mancha, han elaborado el video ganador de la categoría C, titulado ‘Jaque a los estereotipos’.

Además, en la categoría D han resultado ganadores los alumnos del IES FP de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con el vídeo ‘Adivina la tortilla’.

En la categoría E (Educación Especial), los vencedores han sido los escolares del IES Julio Caro Baroja (Pamplona), con el trabajo ‘Oportunidades bonitas’.

Y en la categoría F (AMPA de los centros), que han elaborado proyectos para promover la inclusión en el centro escolar en materia de ocio, educación, empleo y accesibilidad universal, el ganador es el proyecto del AMPA del IES Sanje de Alcantarilla (Región de Murcia), titulado ‘Sanje por la inclusión’.

El jurado nacional de esta edición ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; la subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Purificación Llaquet; el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero; la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal; la gerente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE), Concepción Castarlenas; la profesora de educación infantil de la Universidad de Málaga y coautora de la guía ‘Cómo hacer inclusiva tu escuela’, Luz del Valle; el doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Gerardo Echeita; el director de cine, TV y teatro, Miguel Alcantud; el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; y el director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor.

Todos los estudiantes y profesores ganadores de esta edición recibirán una Tablet que reconoce su trabajo e implicación en este Concurso que ya es una referencia a nivel nacional.