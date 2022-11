Sobreactuar es diferente a ultra actuar. Sobreactúa quien realiza una interpretación exagerada, ultra actúa quien desde la sobreactuación infunde mentiras intencionadas con el objetivo de manipular.

El PSOE ceutí con su Secretario General a la cabeza se está moviendo continuamente entre la sobreactuación y la ultra actuación.

Que no se ofenda el señor Gutiérrez porque no pienso hablar en nombre del PSOE voy a hablar del PSOE.

Comenzaré tirando de hemeroteca: Domingo, 26 de Junio de 2016, jornada electoral y el PSOE pide al Delegado del Gobierno del PP que “no mezcle Delegación del Gobierno y PP”.

Entrevista en la Cadena Ser hace una semana. El actual Secretario General del PSOE ceutí explica cómo se coloca a un Delegado del Gobierno para que haga política electoralista ¡y se queda tan pancho!: “A mí, me llaman desde Presidencia y, evidentemente, el Gobierno está activado de cara a mayo de 2023 y lo que quiere es impulsar a los partidos en todos los territorios (…). Hemos podido ver un cambio en Extremadura, hemos podido ver un cambio, ahora, en Ceuta y, seguramente, veremos algunos cambios más en otros lugares, pero con la misma intención de potenciar los partidos de cara a las próximas elecciones”. Parece que lo que tanto les molestaba hace unos años que hacía el PP es lo que ellos hacen ahora. ¿Sobreactúa o ultra actúa?

Retomemos esa entrevista pues en ella el PSOE acusa al señor Mohamed Mustafa, entre otras cosas, de ser extrema izquierda. No soy yo quien deba defender al señor Mustafa porque él sabe hacerlo perfectamente, pero sí que como ciudadano no tengo por qué aguantar burdas mentiras y eso es lo que denuncio. A la par que la falta de inteligencia política a la hora de incorporar al marco electoral ceutí la idea de que exista algún tipo de extrema izquierda en esta ciudad. Sí existe una ultraderecha que utilizó como excusa para sumar a los localistas el PSOE ¡Voto útil! Eufemismo para describir la fagocitación de las fuerzas localistas. Y sí existe una derecha rancia y a veces ultraderecha que representa Vivas y los suyos, los mejores amigos del PSOE local desde hace unos años.

En la citada entrevista Gutiérrez le dice al señor Mustafa “que todo no vale en política” y luego aplica la demagogia al hablar de los vecinos del Príncipe y tacha de populista a este político justo cuando él mismo está siendo populista con su discurso en ese momento ante los micrófonos de la Cadena Ser. Pero es que previamente indica que aspira a gobernar y que “si no es con mayoría absoluta y somos la lista más votada miraremos las cartas y veremos qué partido le puede dar más estabilidad a Ceuta”. ¿Sobreactúa o ultra actúa?

Esta parte es muy interesante, vamos a analizar lo que realmente está diciendo el Secretario General del PSOE ceutí. Partamos de varias hipótesis:

El PSOE gana y es la lista más votada pero sin

mayoría absoluta, por eliminación según los argumentos de Gutiérrez solo le queda apoyarse en el PP.

mayoría absoluta, por eliminación según los argumentos de Gutiérrez solo le queda apoyarse en el PP. El PSOE no gana las elecciones y el PP es la lista más

votada, según los argumentos de Gutiérrez apoyaría al PP para que gobernara.

votada, según los argumentos de Gutiérrez apoyaría al PP para que gobernara. Gana VOX sin mayoría absoluta … PP y PSOE harían

pinza para intentar que VOX no gobernara y VOX se intentaría apoyar en Guerrero.

pinza para intentar que VOX no gobernara y VOX se intentaría apoyar en Guerrero. Los localistas para PP y PSOE no son más que meros

instrumentos para sus fines partidistas. ¡Sí, partidistas! Nada de velar por el bien común. Y me remito a cómo los han tratado hasta ahora y muy especialmente el PSOE en su último acercamiento que fue más bien un intento de lapidación. Queda claro que el PSOE ceutí pretende gobernar con el PP y que es recíproco. El bipartidismo en su máxima representación. ¿Extraña a algún ceutí? Que no les engañen, estamos en campaña y PPSOE hará lo indecible por seguir moviendo los hilos de esta ciudad. Por favor plantéense en serio la posibilidad de mirar a la izquierda, a la igualdad, a Podemos. Para concluir parafrasearé a Joseph Stalin para hacer felices tanto a los titiriteros como a sus marionetas políticas en este teatro llamado Ceuta: “Los políticos no tienen que gestionar nada sino educar a las masas para que crean que lo hacen”.

La frase de Joseph Stalin fue: “Los periodistas no tienen que dar las noticias, sino educar a las masas.”

Ramón Rodríguez Casaubón