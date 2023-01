Patricia, una de las afectadas por el incendio confiesa que “todavía no podemos asimilar lo que ha pasado»

La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, ha visitado la vivienda de Juan Carlos I que salió ardiendo en llamas la madrugada del pasado lunes. Patricia y Hamed son los vecinos afectados en el portón 32.

La líder del Movimiento ha resaltado que “haremos todo lo posible para que el ejecutivo se implique en buscarles una solución, la primera solución es darles una asistencia y alojamiento digno para que puedan estar con sus dos hijos, mientras que esto se arregla”. En segundo lugar, solicita “seamos conscientes de la desgracia que ha vivido esta familia, nos podría haber pasado a cualquiera”.

Patricia, una de las afectadas por el incendio confiesa que “todavía no podemos asimilar lo que ha pasado o lo que podría haber pasado (…) un minuto más y no podríamos haberlo contado, nos vemos sin nada, tal como salimos a las tres de la mañana estamos, porque no tenemos nada”, lamenta.

Fatima Hamed ruega que “el ejecutivo de la Ciudad tome cartas en el asunto y ayude a esta familia”.