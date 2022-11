El presidente nacional del PP, Alberto Núñez, Feijóo, ha visitado Ceuta para ratificar la confianza del partido para que Vivas vuelva a hacer frente a la presidencia en nuestra ciudad. Asimismo, el gallego ha presumido de sentirse «alumno» del representante ceutí de los populares

La intervención del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado mostrando orgullo al sentirse «alumno» de Juan Vivas y de haber sido invitado a un momento histórico. Feijóo ha destacado la humildad del ceutí asegurando que «habla como si no hubiera ocurrido nada después de sacar el 100% de los votos». Algo que, remarca, no había visto nunca. «Quiero agradecer que estéis aquí porque este congreso es la expresión de la conciencia de todo lo que nos jugamos los próximos meses, de lo que Ceuta se juega el próximo mes de mayo», ha destacado el máximo representante de los populares a nivel nacional. Asimismo, ha ensalzado que ve a «gente concienciada, con experiencia, y con la misma determinación como si empezaran una etapa», pero también se ha mostrado orgulloso de ver a personas muy jóvenes en el acto político.

«Quiero dar las gracias a Vivas porque lo mejor que se puede decir de un presidente que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional y personal a esta tierra, es volver a ver que está dispuesto a seguir, a proseguir, a arriesgarse, a marcar el gol», ha dicho en relación a la referencia que había hecho Vivas sobre el partido de fútbol, añadiendo que «a mí me da igual que sea de penalti, lo importante es que entre. Vamos a meter un gol juntos el mes de mayo».

Para el gallego, Vivas también es un «referente» del partido, y ha asegurado que «no es fácil ser el referente de un partido nacional siendo el presidente de Ceuta ya que eso solo lo consiguen los grandes«. También ha querido piropear al ceutí remarcando que «tendremos que esperar mucho tiempo en Ceuta para tener a un político grande».

Núñez Feijóo ratifica la confianza del partido nacional en Vivas / Antonio Sempere

Por otro lado, ha recordado que Vivas «ya no tiene que demostrar nada porque ha jugado todas las batallas desde finales del siglo XX y los años que llevamos de siglo XXI», celebrando que «Juan tiene una foto en la historia». Del mismo modo, se ha mostrado «tranquilo y sosegado» y ha indicado que cruzará el Estrecho «con la seguridad de que Ceuta se queda en las mejores manos». «Para unir el partido hace falta un líder, un equipo y un proyecto. Y Ceuta lo tiene. No tenemos ningún socio que no tenga como proyecto de servir a España», ha mantenido. Para Feijóo, «es el momento de abrir el partido e ilusionarlo».Por último, ha destacado que la política de Ceuta «debería de ser un ejemplo para la política de España».