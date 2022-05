El presidente nacional del PP ha visitado Ceuta este martes, donde ha denunciado la reapertura de una “frontera incompleta”, exigiendo reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil. Feijóo pide la instalación de la Aduana Comercial en el paso del Tarajal, la revisión de la excepcionalidad de Schenguen y critica la gestión de la política exterior del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Ceuta este martes coincidiendo con la reapertura de la frontera con Marruecos y el aniversario de la crisis de mayo cuando más de 10.000 personas entraron desde el país vecino de manera irregular por el espigón del Tarajal. “Mi presencia hoy aquí es un mensaje de españolidad de Ceuta y de Melilla y por lo tanto de integridad de la nación española”, ha dicho el popular.

Entre sus primeros trabajos como presidente del PP estaba el de venir a la ciudad autónoma para “comprometer al Partido Popular como alternativa de Gobierno con Ceuta y reafirmar así el cumplimiento estricto de nuestra Constitución, de los tratados internacionales, de la Unión Europea y reiniciar desde la confianza la relación de vecindad con Marruecos que siempre ha mantenido Partido Popular y seguirá manteniendo en el futuro”.

Feijóo ha querido trasladar la “alegría” de los populares por la recuperación de la normalidad en los pasos fronterizos porque “es muy importante para Ceuta y Melilla, por tanto para España, y porque estoy convencido que también para recuperar la buena relación con Marruecos”. Sin embargo, ha criticado que ha sido una “reapertura incompleta” porque “no lo hemos hecho con la previsibilidad y con la planificación que requería”.

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios de comunicación en Ceuta / Antonio Sempere

Una reapertura “incompleta”

El representante nacional de los populares ha dicho que no pueden celebrar por completo esta reapertura de la frontera porque no se ha producido con las “medidas necesarias” para que haya “seguridad jurídica”. El paso del Tarajal, para Feijó, no cuenta con la dotación de medios necesaria, por lo que exige un refuerzo tanto en recursos materiales como humanos.

“Las fronteras tienen que abrirse con las garantías jurídicas y con la seguridad en la toma de decisiones. No se puede ignorar que en los últimos años hemos vivido crisis migratorias de gravedad. No se puede ignorar que la inmigración ilegal está creciendo en España y tampoco podemos aceptar la disfuncionalidad que se produce entre los socios del Gobierno de España en relación con nuestra política exterior y en relación con nuestra política de inmigración”, ha dicho el líder popular.

Entre las demandas de Feijóo para el correcto funcionamiento de la frontera de Ceuta está la obligación de «solicitar visados o documentos similares y contratos de trabajo para los trabajadores transfronterizos; mejorar las fronteras es el punto de vista de infraestructuras; reforzar el consenso de la política exterior de España; y reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

“Lo decimos una forma muy clara, hay que incrementar la plantilla de la Guardia Civil y a la Policía Nacional y sin ninguna duda establecer una categoría del personal policial fronterizo para completar el alcance y contenido especial de su trabajo” ha dicho. Además, denuncia que desde el Gobierno no se ha trabajado previamente en “la eliminación o en la revisión sustancial del tratado de Schengen para que todos los que acceden a territorio español puedan hacerlo a través de un visado o documento similar o de un contrato laboral para los trabajadores transfronterizos”.

Desde el PP también ha aprovechado para denunciar que todavía no han finalizado las obras del Tarajal ni se han realizado todas las tareas de acondicionamiento, destacando que no está instalada la Aduana Comercial en Ceuta, ni se ha producido la reapertura de la Aduana Comercial en Melilla. “Deberíamos haber acometido las obras de remodelación de los pasos fronterizos para evitar colapsos y favorecer el paso ordenado tanto de personas como de mercancías”, ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP / Antonio Sempere

Política exterior

En su comparecencia ante los medios de comunicación en el puente de la Estatua de Hércules, Núñez Feijóo ha recordado también que el Gobierno rompió un “el consenso de Estado en relación con nuestra política exterior con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas. Cuarenta años de consenso se han roto de forma unilateral por parte del presidente del Gobierno”.

Para el popular la crisis diplomática con Marruecos se ha cerrado “a golpe de bandazos diplomáticos a espaldas de las Cortes Generales y de los españoles”, lo que abunda en la “improvisación y debilidad en el ámbito diplomático español”. “Necesitamos una política interior y exterior que fortalezca al Estado y no que los debilite, y en eso vamos a seguir trabajando desde el PP”.