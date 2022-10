La profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, Leticia Alvarado Olmedo, ha hecho un recorrido sobre las diferentes corrientes de feminismo occidental, así como del africano, árabe, latinoamericano, etc.

La segunda sesión de las I Jornadas de Violencia de Género y Salud se han concentrado más en el espectro social. La primera ponencia ha corrido a cargo de la profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, Leticia Alvarado Olmedo, que ha tratado la visión cultural de las identidades femeninas. Alvarado ha asegurado que “no hay un único feminismo, ya que cada uno tiene pensamientos y luchas diferentes”.

Durante su intervención ha hecho un recorrido sobre todas las corrientes del feminismo occidental, como son el liberal, socialista, radical, cultural, ecofeminismo, psicoanalítico, estructuralista y sistema sexo-género, postestructuralista, postfeminismo, teoría queer, transgénero, etc. Asimismo, ha enumerado varios feminismos no occidentales, como son el africano, árabe, latinoamericano, saharahui, etc.

Dentro del feminismo africano ha diferenciado dos ideologías y pensamientos que tienen en común luchar y reivindicar el rol de las mujeres entre mujeres, algo opuesto al «individualismo» anterior y al «egoísmo» que hay en occidente.

Por último, ha profundizado sobre dos variables del feminismo árabe, como son la islámica y la laica. La laica reivindica la religión y el sistema patriarcal árabe “como una forma de opresión contra las mujeres”, criticando el uso del velo. Sin embargo, la islámica “lucha desde el respeto a la religión coránica: permanecer en sus casas de forma activa”. Según Alvarado, “la vestimenta supone una lucha entre estas dos corrientes».