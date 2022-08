El gerente de Amgevicesa comparece tras las acusaciones de UGT y la presentación de impugnación del proceso de 84 plazas por oferta pública, asegurando que el “procedimiento es completamente legal” y que todos los sindicatos lo aprobaron, incluido el denunciante

José Luis Fernández Medina, gerente de la sociedad pública Amgevicesa, ha comparecido este miércoles, tras el anuncio de impugnación de UGT, para aclarar cuál ha sido el procedimiento seguido para la aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión de 84 puestos de trabajo de auxiliar de Servicio. Un procedimiento “completamente legal” y que fue aprobado en mesa negociadora por todos los sindicatos, incluido el denunciante.

“De ninguna manera Amgevicesa ha puesto ni pondrá en peligro la estabilidad de la Ciudad. Todos los encargos que estamos llevando a cabo son desde las diferentes Consejerías y dotados presupuestariamente de forma suficiente. Todo está aprobado y justificado”, ha asegurado Fernández.

UGT ha presentado un conflicto colectivo, calificando de “disparate” las bases de esta última convocatoria. Pero desde Amgevicesa dejan muy claro que “el procedimiento seguido en todos los casos ha sido el legalmente establecido”. Además, esta es la tercera fase de un proceso de estabilización, siendo las última de 38 plazas, y no 35 como decían desde el sindicato, y este actual de 84 plazas de oferta pública y libre, que ahora se están ocupando por contratos temporales. “Tendría que ser motivo de satisfacción que ahora se van a hacer fijos y estables. Estamos obligados por la reforma laboral, todos esos contratos que eran temporales no se pueden hacer así, tiene que ser fijos”, ha destacado el gerente de la empresa.

Además, la oferta se publicó la convierte el 19 de abril de 2022, dentro del plazo, y se aprobó en junio de este año en mesa negociadora con la firma de todos los sindicatos, incluido UGT. “Han tenido dos meses y medio para realizar alegaciones”, señala Fernández, al que le parece una “irresponsabilidad” la rueda de prensa ofrecida este parte por los sindicalistas, especialmente porque no se han puesto en contacto previamente con la empresa.

José Luis Fernández Medina, gerente de la sociedad pública Amgevicesa, en rueda de prensa / Paloma F. Coleto

Fin de los contratos temporales

Uno de los objetos de crítica ha sido que se hayan establecidos unos requisitos mínimos para presentarse a la oferta de las 84 plazas. Desde Amgevicesa aclaran que “a los 20 puntos” exigidos para presentarse se puede llegar tanto por experiencia, como por formación, y que era necesario establecer un filtro porque “no podemos hacer una oposición para 3.000 personas, no hay logística. No se puede abrir a todo el mundo. Si no llega aquí a los 20 puntos no tiene ninguna posibilidad. Retrasar un proceso a sabiendas que muchas personas que no tienen los requisitos mínimos… no es que queramos eliminar a nadie, pero tenemos que establecer algún tipo de límite para que el proceso sea razonable”.

Hasta el momento se han presentado más de 500 solicitudes y la estimación de la empresa es de 1.000 personas que se presentarán. Además, Fernández ha aclarado que esta convocatoria no está basada en esa ley 20/21, sino en la reforma laboral

En ningún caso, Amgevicesa no va “reventar la Administración, no se pueden decir estas cosas, me parece irresponsable”. La empresa municipal cuenta ahora mismo con una plantilla de unos 250 trabajadores, (cuando termine la playa por la que hay unos 60-70 contratos temporal) y el objetivo es acabar con la temporalidad. Actualmente, realizan unos 120-150 contratos temporales al mes, lo que supone un “gran esfuerzo, somos los primeros interesados en la estabilidad”.