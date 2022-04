Caer o no en la trampa depende del señuelo. Los hechos, respaldados como uno de los pilares periodísticos, generan conspiraciones. Mientras tanto, los emolumentos recibidos por los profesionales de los medios de comunicación sirven como excu s (lp)a. Todos ellos, todos nosotros, formamos parte de una guerra híbrida donde el DNI torna en carné de la patria. Identidad “matriótica”. ¿Aún siguen pensando en el documento europeo de identidad? (Im)posible.

Las atrocidades del populismo comunista son una realidad. Al igual que el populismo nacista/fascista que se cierne como una sombra sobre Europa. ¿Existe el populismo de los grupos políticos de centro? Por supuesto. La neutralidad no es posible. ¿Cuál es el ideal político? Suiza. La cúpula llena de neologismos los oídos de personas corrientes que continúan buscando el significado de los logicismos que suman nuestra lógica y realidad: 1+1 ≠.

Las narco-cleptocracias tiranas utilizan a los muñecos militares para avanzar en las casillas del tablero de juego internacional. ¿Derechos humanos? Naturaleza. Rusia se escuda en la utopía comunista expresada a través de aforismos fascistas. Marx. Crítica al Programa de Gotha. Hechos de los Apóstoles. ¿Se aplicó la doctrina comunista en algún país a lo largo de la historia? Palmira destruida por los talibanes -ahora amigos de la OTAN en su lucha contra el ISIS-. Subterfugios. El esta t (lin)ismo venezolano andrajoso donde la corrupción reina sin mesura ni pudor. Propaganda en forma de sudaderas “rojitas” que llevan los sátrapas del régimen. ¿De acuerdo con esto? Demasiados vacíos. Pero ¿qué hay de la élite ejecu tiv (tor)a y burocrática que se autorreferencia una y otra vez para mostrar que su palabrería es la más veraz? ¡Los cojones de Mahoma, que son de goma!