Toledo afea al consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, que haya pasado por la concentración y no se haya parado a preguntarles. Denuncian que el Gobierno de la Ciudad «no quiere buscar el marco legal» para estas ayudas económicas que solicitan y no descartan ir a la huelga general

La Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi de Ceuta ha realizado esta mañana la segunda de las cuatro concentraciones consecutivas que van a tener a lo largo de esta semana a las puertas del Palacio Autonómico. Desde ayer martes día 10 y hasta el viernes día 13, ambos incluidos, se irán concentrando entre las 11:00 y hasta las 12:00 horas.

Los taxistas afectados portan una pancarta durante la concentración / Antonio Sempere

Piden a la Ciudad Autónoma que cumplan lo que le prometieron hace un año y reciban cuanto antes la ayuda económica a los trabajadores en este año. Desde la A.T.A.T. denuncian que esta compensación aún no ha llegado y señalan que «para algunas cosas somos un sector esencial y para otras los olvidados». Asimismo, piden la modificación de las ordenanzas que regula el taxi. «No quieren ver la manera de hacernos llegar esa ayuda, que es necesaria», precisan los afectados, que admiten que no hay un importe exacto. «El Gobierno no quiere buscar el marco legal, gobierna pero no tiene gente cualificada para hacerla llegar».

El presidente de la A.T.A.T., Francisco Manuel Toledo, reconoce que no han recibido respuesta alguna «a día de hoy», ni observan interés en que la haya. Además, afea al consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, que haya pasado por la concentración y no se haya parado a preguntar al colectivo de asalariados del taxi. Las protestas están previstas hasta el viernes, pero no descartan ir a la huelga general.

Del mismo modo hacen un llamamiento a la participación ciudadana para que los usuarios se sumen a estas convocatorias. Hasta el momento, representantes de Ceuta Ya! y del MDyC han asistido a las concentraciones de ayer y hoy. «No podemos olvidar a las más de 300 familias que viven del taxi y achacarlo todo a problemas burocráticos, a los políticos los ponemos en sus escaños el pueblo y la población del taxi necesita ayuda«.