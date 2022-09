El portavoz del Gobierno ha sido preguntado sobre la supuesta prohibición del acceso del líder del partido localista ‘Ceuta Avanza’ en los centros de menores, quien ha remitido a los técnicos de la Consejería titular cualquier decisión sobre el Área de Menores. «No sé si pueden entrar o no pueden entrar, en todo caso pueden preguntárselo a él», ha señalado Gaitán eludiendo cualquier «postura política» mientras pedía «sensibilidad» al tratarse de un tema de menores

El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha sido preguntado sobre la polémica en torno al exconsejero de Sanidad, Javier Guerrero, después de publicarse una información sobre una supuesta prohibición del acceso a los centros de menores. En relación a esta cuestión, Gaitán ha respondido que lo que imperan son «criterios ténicos» del Área de Menores. «En todo lo que está relacionado con entrada y salida de menores son los técnicos de la Consejería sin ninguna intervención política al respecto», ha señalado el portavoz del Gobierno, que no ha confirmado que se le prohiba la entrada al líder del nuevo partido localista ‘Ceuta Avanza’.

Gaitán no ha entrado en profundidad a responder la pregunta de los periodistas, aludiendo a la «sensibilidad» al estar tratando con un tema de menores. «Políticamente no tenemos por qué entrar y no voy a entrar por absoluta responsabilidad», ha subrayado desde una «postura política», insistiendo en la responsabilidad de los técnicos de menores para determinar los criterios. El portavoz del Gobierno ha asegurado no saber cuántas personas «pueden entrar a visitar o no pueden entrar a visitar».

«Ustedes me pueden hablar de muchísimos ciudadanos de Ceuta y no lo sé si pueden entrar o no pueden entrar porque no entramos en eso», invitando a los periodistas a preguntárselo a él (Javier Guerrero). «Ni he preguntado, ni voy a a preguntar quiénes pueden y quiénes pueden no entrar».