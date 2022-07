El presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, quiso mostrar su “apoyo incondicional” al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General de la Territorial ceutí celebrada este jueves en la Ciudad del Fútbol

Gaona fue claro en su discurso: “Luis está siendo víctima de un acoso y derribo considerable con la intención de minar el fútbol territorial. Todo ello comenzó en la época de Villar y aún continúa con la única intención de apoderarse del fútbol territorial, y terminar con el fútbol no profesional. Tengo la suerte de llevar los años que llevo al frente de la Federación y siempre la historia se ha repetido a base de menospreciar, injuriar y decir muchas falsedades”.

El presidente de la RFFCE destacó la evolución sufrida desde que Rubiales asumió la presidencia de la Federación Española. “Desde la llegada de Luis, la apuesta por las Territoriales se ha visto incrementada con ayudas y el fomento del fútbol no profesional. Un equipo de Tercera recibía 5 mil euros y ahora recibe entre 45 y 50 mil euros con la creación de la profesionalización, uno de Segunda RFEF, que recibía 65 mil, ha pasado a recibir hasta 150 mil. La creación de la Primera RFEF, incremento de las ayudas por desplazamiento para los equipos interinsulares, ayudas para material deportivo, ayudas para las selecciones territoriales, creación de un nuevo sistema de Copa del Rey que permite a los equipos amateurs enfrentarse a un Primera División, un presupuesto que pasó de 146 millones a 400, parte del cual va destinado al fútbol no profesional, la profesionalización de las Territoriales, así como otras medidas que han hecho resurgir el fútbol no profesional”.

Para finalizar, Gaona quiso mandar un mensaje directo a Rubiales. “Desde Ceuta, tu casa, te envío un fuerte abrazo en mi nombre y en el de todo el fútbol de Ceuta”.