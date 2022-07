El líder de Ceuta Avanza vaticina nuevas «maniobras sucias y mafiosas» hacia él y ataques de cara a las elecciones. Guerrero ha insistido en que estas personas, a las que se ha negado a nombrar, quieren frenar su carrera política independiente: «han difundido mentiras contra mi persona y han fracasado en la justicia». Durante la rueda de prensa ha aprovechado para felicitar a los y las ceutíes con motivo de la Feria y las Fiestas Patronales

El líder del partido localista Ceuta Avanza, Javier Guerrero, ha comparecido esta tarde para felicitar las Fiestas Patronales. Guerrero ha hecho hincapié en que los y las ceutíes siempre comienzan la Feria el viernes. «Quiero transmitir un mensaje de felicitación a todos los ceutíes, por nuestra festividad, por la Virgen de África», ha apuntado el exconsejero de Sanidad, que ha calificado a las Fiestas Patronales como «un canto a la vida y una oportunidad para mirar hacia dentro y disfrutar de estos dos años de violencia e incertidumbre con la pandemia».

Sin embargo, Guerrero ha dado un giro de 180º a la rueda de prensa para trasladar otros asuntos. El líder del partido localista denuncia que hay «sectores acomodados en un corralito sectario» que intentan desacreditarlo. «Es desalentador que haya personas y partidos preocupados únicamente por desacreditar a quienes quieren servir a Ceuta con honorabilidad y trabajo como es mi caso». y con catadura moral inexistente con tal de estar en el poder sin debate político«, ha remarcado el facultativo, que considera que se trata de un «tributo a pagar por entrar en la política de Ceuta».

Asegura que estas personas, a las que no ha querido poner nombre, tienen «obsesión» con él. No ha querido mencionar siglas, pero ha aclarado que «la extrema izquierda no tiene nada que ver aquí». Guerrero ha hablado de «maniobras sucias y mafiosas» y ha asegurado ser «una víctima de un movimiento oculto y extraño». Sin embargo, señala que estas personas han difundido mentiras contra su persona «que han fracasado en la justicia», remarcando que las denuncias están archivadas.

Guerrero se ha referido a un video difundido por las redes sociales. «Quisieron acabar conmigo políticamente, no me dejaron que presentara un partido político y no quieren que siga adelante. Utilizaron métodos y medios. Sé que lo van a volver a utilizar, son capaces de todo con tal de conseguir lo que quieren«.