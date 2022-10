El líder de Ceuta Avanza y exconsejero de Sanidad habla de «extorsiones» por parte de la dirección del centro de menores de La Esperanza hacia los menores y advierte que son más quienes van a denunciar la situación. Según apunta, han sido los propios trabajadores los que le han trasladado lo ocurrido al político tras ser estos informados por los mismos menores. Asimismo, denuncia persecuciones y control, así como haber sido fotografiado y grabado. Guerrero ha querido aprovechar la ocasión para dignificar la labor que hacen los trabajadores con respecto al cuidado de los menores

El líder del partido localista de Ceuta Avanza y exconsejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha hablado con El Foro de Ceuta tras comparecer en la noche del viernes ante la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para denunciar «extorsiones» a trabajadores y menores del centro de menores de La Esperanza para que declarasen contra él. El político y facultativo explicaba que los menores habían recibido «promesas» de ser trasladados a la Península si lo hacían, y que hacían lo mismo con los trabajadores con «ascensos».

¿Los artífices? La dirección del centro de menores de La Esperanza y la responsable del Área de Menores, supuestamente, como supuestas son las reuniones privadas de esta última con el presidente de la Ciudad que Guerrero ha querido reseñar. El líder de Ceuta Avanza también ha destacado que la acusación hacia él no se está produciendo por parte de trabajadores, sino del personal más elevado. Asimismo, dignifica la labor que los trabajadores realizan con los menores. «Gracias a los trabajadores funciona el centro de menores de La Esperanza», asegura el político. «Todo este problema está surgiendo por una obsesión», indica Guerrero, que añade que ha sido «perseguido, grabado y fotografiado» y que hay quienes están pendientes de «cuándo y con quién» entra y sale del hospital.

«Todo esto llega a través de los trabajadores porque son los propios menores los que les cuentan que le están diciendo esto», señala el sanitario, que indica que algunos menores han dicho «yo no quiero denunciar porque esto no es verdad». «Todo esto es una cadena de acoso y derribo, mentiras, calumnias y difamaciones a raíz de que yo dije que me presentaba», apunta refiriéndose a su nuevo partido político. «Los niños lo comentan a los trabajadores, los trabajadores lo comentan fuera y es ahí cuando llega a nosotros», manifiesta ahora el afectado.

Advierte que habrá más denuncias sobre estas extorsiones -entre menores y trabajadores- a las que alude, aunque ya han habido cuatro. De hecho, en la comparecencia de ayer mantenía que los menores también iban a declarar. Guerrero ha reiterado que tras dejar ambos centros de menores de La Esperanza no ha vuelto a acudir a ellos porque no estaba autorizado.