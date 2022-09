Este es el comunicado completo emitido desde Ceuta Avanza, partido liderado por Javier Guerrero:

«Quiero poner en conocimiento de todos vosotros que las afirmaciones difamatorias vertidas por Gonzalo Testa en “Eldiario.es” y el “Faro de Ceuta” ya están en manos de mis abogados, por lo que tomaré las medidas legales que me indiquen contra su persona y los medios que han permitido publicar estos infundios atacando sin base alguna a mi familia y mi honor.

El exsubdirector del Faro de Ceuta, extremista, y gran amigo de toda la cúpula del PSOE y del PP, ha decidido atacarme con injurias públicamente siguiendo el guion marcado por los mismos que me acosaron y que han perdido todos sus intentos de enterrarme política y socialmente ante la justicia, un binomio político, cobarde, que actúa por detrás con las malas artes ya conocidas por los ceutíes, moviendo los hilos de los que les deben algo. Estas artimañas son las mismas que utilizan para anular a todos los adversarios que les plantan cara con mentiras, manipulaciones e invenciones que sus medios afines subvencionados publican y esparcen sin pudor y sin medida.

Este ataque es lo que me podía esperar de un poder político en Ceuta que se creen por encima de la ley y que pueden derrotar a los opositores sin pasar por las urnas, como si no estuviéramos en una democracia. Un populismo político que está destrozando Ceuta y España, y al que como he dicho hace unos meses no temo, porque los juzgados ya me han dado la razón.

No podrán conmigo ni los intentos espurios de coartarme ni las estrategias amenazantes de descrédito personal de nadie. Poco a poco los manipuladores e injurias de personajes instaurados desde hace décadas en el poder político de Ceuta se dan a conocer con sus conductas ruines y falsos argumentos. Utilizan predicciones de visionarios ilusos intentando predecir mi futuro político como poseedores de una inexistente bola de cristal. Ladran luego cabalgamos.

Lo dije muy claramente y lo repito, no le temo a nada ni a nadie. Ninguna estrategia dirigida por aquellos que nos temen porque pueden perder sus sillones y poder me frenará en mi objetivo de hacer que Ceuta se desarrolle y brille como se merece, con trabajo, perseverancia e ilusión. Este es el camino que seguiré, mi único objetivo, mi pasión, continuar luchando por representar a Ceuta y a todos los ceutíes, porque todos somos Ceuta».