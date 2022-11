A la única candidatura a la Presidencia del partido con Juan Vivas a la cabeza, se suma esta nueva incorporación además de la renovación de Yolanda Bel en la Secretaría General, algo que hace un año y medio decidía no continuar. «La experiencia es absolutamente necesaria, pero también es necesaria esa savia nueva», ha reivindicado la popular a esperas de que sea confirmado en el Congreso Regional del PP en Ceuta, que se celebra este viernes. Bel también ha remarcado que, tras retirarse del gobierno autonómico, no va a ir en una lista electoral

La secretaria general del PP en Ceuta, Yolanda Bel, ha sido entrevistada en el programa Conecta2 de Radiotelevisión Ceuta de cara al Congreso Regional del Partido Popular, que se celebra este viernes 25 de noviembre. Bel ha querido dejar claro que la fecha del 25N «no pasa desapercibida para el PP». En la cita estará presente el presidente del PP nacional, Alberto Núñez-Feijóo, que apoyará la única candidatura presentada, que es la de Juan Vivas, y que servirá para que sirva proclamado de nuevo como presidente del PP de Ceuta.

Para la popular, este encuentro supone «un nuevo impulso para afrontar la política local». Además, la secretaria, que hace un año anunció que no iba a continuar en el cargo, ha confesado que vuelve a apostar por el mismo «porque la situación de hace un año y medio no era la misma». «En los momentos difíciles, lo último que hay que hacer es abandonar el barco», ha reflexionado.

La secretaria asegura haberse mostrado «muy clara con sus compañeros» y respetar la decisión que tomó hace 7 años cuando eligió no seguir formando parte de la gobierno autonómico. «Yo no voy a ir en una lista electoral, yo no voy a ser próxima consejera, pero hay muchas formas de arrimar el hombro y lo voy a hacer desde el partido, como secretaria general», ha aclarado. Con respecto a las elecciones generales, asegura que «quedan muy lejos», poniendo el foco en «revalidar ser el partido más votado en Ceuta para gobernar con Juan Vivas a la cabeza».

Sobre cambios en la estructura del partido, ha explicado que una vez que se celebre el congreso, se va a ver una composación de los órganos principales del partido renovados. «La experiencia es absolutamente necesaria, pero también es necesaria esa savia nueva», ha reivindicado. En el nuevo organigrama prometen combinar la experiencia y la renovación en órganos como el Comité de Derechos y Garantías, el Comité Electoral, la coordinación general, las vicesecretarías y en los «escalones más importantes». Guillermo Martínez será propuesto en el Congreso Regional del PP como coordinador general del partido.

Yolanda Bel ha reivindicado que «las mayorías absolutas del PP en Ceuta son históricas» y ha defendido que hacer «lo que Juan Vivas ha hecho con mayorías absolutas de 19 diputados es difícil de igualar». Por último, ha destacado el «espíritu de diálogo» de la formación política con partidos políticos, organizaciones, etc. Sobre el localismo, ha asegurado que respeta cualquier opción, a las formaciones políticas y a los votantes. Sin embargo, ha defendido que los partidos nacionales «llegan mucho más allá a sus objetivos en beneficio de la sociedad», algo que explica en las partidas específicas para el desarrollo de Ceuta de los Presupuestos Generales del Estado.