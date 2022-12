El secretario general del PSOE denuncia que tras invertir más de 400.000 euros en unas reparaciones en 2021 los aparcamientos siguen con problemas de filtraciones de agua

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, acusa al Gobierno local del Partido Popular de “dilapidar el dinero de los ciudadanos en obras mal ejecutadas que no solucionan los problemas”.

Tras atender la llamada de los vecinos y vecinas de la barriada de Loma del Pez, el líder de los socialistas ha comprobado in situ como los garajes de la misma siguen con “graves problemas de filtraciones de agua” después de que el Ejecutivo de Juan Vivas invirtiera más de 400.000 euros en unas obras de reparaciones de los mismos en el año 2021 para solucionar el problema, “que a día de hoy aún persiste”.

“Unas obras que para lo único que han servido es para malgastar el dinero público, el de todos, y no solucionar el problema que tienen los vecinos con sus plazas de garaje, las que no pueden utilizar y ni tan siquiera pueden tener un contrato de luz para las mismas”. “Una verdadera vergüenza”, manifiesta Gutiérrez.

El socialista explica que «el Gobierno local no cumple con sus obligaciones, no ya con los vecinos si no con la de controlar la ejecución de las obras». “El Gobierno está obligado a asignar un técnico para llevar un control de las obras que se están acometiendo en estos garajes, que se terminaron en octubre de 2021”, dice Gutiérrez.

Ante la situación, el secretario general de los socialistas ceutíes anuncia que “vamos a exigir al Gobierno de Vivas que envíe a un técnico para que evalúe el estado de las obras que se hicieron en esta barriada y así se puedan exigir responsabilidades a la empresa que las ejecutó”.

Pero este no es el único incumplimiento del Ejecutivo del PP con respecto a esta barriada. Gutiérrez recuerda que el pasado mes de septiembre el Grupo Socialista elevó una propuesta al Pleno, que fue aprobada por unanimidad, para la realización de una actuación integral en la misma, “aunque tres meses después nadie se ha puesto en contacto con el presidente de la barriada, lo que demuestra, una vez más, que el Gobierno de Juan Vivas no cumple ni ejecuta los acuerdos plenarios”.