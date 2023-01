«El PSOE no forma parte de ninguna trama para acusar a nadie de nada», ha manifestado el socialista, que ha indicado que la persona que se menciona en la noticia es una militante de base y no tiene nada que ver con la dirección política del partido

El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, y el asesor del Grupo Parlamentario Socialista, Melchor León, han comparecido en la Sala de Prensa del Palacio de la Asamblea para responder a las «graves» acusaciones vertidas por el médico y político, Javier Guerrero, que ha relacionado al PSOE en sus redes sociales de orquestar su investigación y detención.

En la publicación ha confirmado su detención y ha adjuntado una captura de la noticia en el medio de comunicación ‘El Debate’, que rezaba que el PSOE de Ceuta se encuentra «en el punto de mira» de una trama «falsa para acusar a un exconsejero del PP de tocamientos a ‘menas'». «Horas después de la publicación de esta noticia estoy siendo detenido en mi casa delante de mi mujer y mis hijas. Que le quede claro a todo el mundo lo que pasa en esta ciudad», ha remarcado Guerrero, que se ha encontrado con decenas de comentarios de apoyo en su muro de Facebook.

El PSOE responde a las acusaciones de Javier Guerrero / Mari Paz Cortés

En la comparecencia, Gutiérrez ha asegurado que el PSOE de Ceuta no tiene nada que ver con este asunto, asimismo ha adelantado que el servicio jurídico ya está estudiando las acusaciones «falsas, inciertas y manipuladas» que Guerrero ha publicado en sus redes sociales. «El PSOE no forma parte de ninguna trama para acusar a nadie de nada», ha manifestado el socialista, que ha indicado que la persona que se menciona en la noticia es una militante de base y no tiene nada que ver con la dirección política del partido.

Melchor León, asesor del grupo parlamentario socialista / Mari Paz Cortés

Por su parte, León ha recordado que «la justicia en el país es completamente independiente de los signos políticos que estén gobernando». El socialista también ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando este asunto que está bajo secreto de sumario.