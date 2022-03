El PSOE contesta a las declaraciones de Vox sobre Pedro Sánchez: “volvió a usar su discurso del insulto, la mentira y la descalificación”

El secretario general de PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, asegura el representante de la ultraderecha ceutí, el partido Vox, Juan Sergio Redondo, “no puede ser presidente de la Ciudad puesto que una persona que utiliza discursos xenófobos, racistas y excluyentes nunca puede ser presidente de una ciudad que cuenta con cerca del 50% de población musulmana, a la que insulta, excluye y estigmatiza continuamente”.

El líder de los socialistas ceutíes responde así a las declaraciones realizadas este jueves por el responsable de la ultraderecha ceutí, en las que “volvió a usar su discurso del insulto, la mentira y la descalificación para mostrar, una vez más, su total falta de respeto y desconsideración hacia las instituciones y sus representantes tras la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a Ceuta algo que no supone ninguna novedad en personas que no creen en la democracia ni en las instituciones”, dice Gutiérrez.

“La ultraderecha a lo único que se dedica, y eso lo vemos todo los días, es a usar los problemas de la gente y sus penalidades no para ofrecerles soluciones, sino para fabricar discursos supremacistas, excluyentes y basados en la mentira para sacar rédito político. No creen en la democracia ni en la libertad y mucho menos en las instituciones y sus representantes ”, manifiesta el socialista, que agrega que “los exabruptos de Redondo no ofenden, ya que no ofende quien quiere sino quien puede, y el representante de la ultraderecha ceutí no puede”.