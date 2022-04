El secretario general del PSOE dice que es un “nuevo intento de frenar el desarrollo y el progreso de la ciudad”

«La ultraderecha ceutí vuelve a golpear la economía de nuestra ciudad y a posicionarse en contra de los intereses de los y las ceutíes, en un nuevo intento de frenar el desarrollo de nuestro tejido empresarial, social y económico de la ciudad”, manifiesta el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

El socialista salía al paso de las declaraciones realizadas por la ultraderecha en la presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley en la que piden mantener el cierre de las frontera del Tarajal, “algo de lo que se jactan pero que viene a demostrar que a la ultraderecha no le interesa la defensa de los y las ceutíes, de su tejido empresarial y de su economía, hecho que no supone ninguna novedad ya que estamos cansados de comprobar en las sesiones plenarias de la Asamblea, un día sí y otro también, como el grupo de la ultraderecha ceutí lo único que aporta son insultos con el objetivo de generar crispación y división entre la ciudadanía”.

Sería bueno, prosigue Gutiérrez, “que la ultraderecha ceutí, cuyo grupo parlamentario está compuesto en su mayoría por funcionarios, fuese valiente y explicase a trabajadores, taxistas, a comerciantes y empresarios y a los y las ceutíes los motivos por los que van en contra de la defensa de sus intereses continuamente. La respuesta es bien sencilla, a la ultraderecha no le importa

Ceuta ni los y las ceutíes, lo único que le interesa es utilizar sus problemas para sacar rédito político”.

Pese a ello, los socialistas aseguran que seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida de los y las ceutíes, «para acabar con las desigualdades, para lograr la transformación de nuestra ciudad y su tejido empresarial y social. Seguiremos confiando en el trabajo de nuestra diplomacia. Y lo más importante, seguiremos luchando para plantar cara y derrotar los discursos homófobos, racistas, xenófobos y machistas de la ultraderecha”, concluye Gutiérrez.