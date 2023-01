El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, realiza un balance sobre el curso político del año 2022. El líder del partido socialista revela sus objetivos y anhelos para 2023, “deseo poder devolver a mi tierra todo lo que me ha dado, seguir trabajando por y para la gente de a pie. Tener la confianza de mi pueblo y que nos den la oportunidad de cambiar las cosas de verdad”.

¿Qué balance haces de este curso político?

Ha sido un año difícil, todavía estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia cuando nos ha azotado con fuerza una guerra a las puertas de Europa que ha disparado la inflación castigando, como siempre, a las personas más vulnerables. Pero hemos demostrado nuestra fortaleza y el Gobierno de España ha tomado medidas, creando un escudo social sin precedentes.

En Ceuta la respuesta ha sido absolutamente insuficiente, las políticas del PP no atienden a las necesidades de la gente. Desde el PSOE hemos estado siempre denunciándolo y trasladando los problemas reales de las personas a las instituciones, porque ni Juan Vivas ni su equipo salen de sus despachos, no conocen la realidad de los y las ceutíes.

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE ceutí, en el congreso de Melilla / Cedida

¿Qué has conseguido este año para los y las ciudadanas de Ceuta?

Necesitamos estar en el Gobierno de la Ciudad Autónoma para conseguir verdaderos cambios y avances sociales, que repercutan en la vida de la gente. Gracias a nuestra actividad política hemos conseguido algunas cosas, incrementar las partidas sociales, poner en valor el trabajo de asociaciones, dar respuesta a algunos problemas de barriadas completamente abandonadas por el Partido Popular… pero la ciudadanía tiene que ser consciente que para que se produzca un cambio real tenemos que romper con los que llevan más de 22 años en la Administración, que ha caído en la apatía y el conformismo absoluto, sin dar solución a los problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Mayo es el momento y la oportunidad para empezar a cambiar las cosas.

¿Qué es lo que peor recuerdas de este 2022?

Hemos vivido momentos muy duros en nuestra ciudad, sin duda el año ha cerrado con una de las peores noticias: la muerte de Mohamed. Solo espero que se haga justicia y se esclarezca cuanto antes qué le pasó a este pobre niño, porque todos seguimos con el corazón roto.

Recuerdo también con especial dolor el crimen machista que se produjo en el mes de marzo. María Ángeles fue asesinada al igual que otras 48 mujeres solo en nuestro país y solo por ser mujeres. Es nuestro deber acabar con esto, desde todos los ámbitos, tolerancia cero frente al machismo y la violencia de género.

A nivel político, guardo muchos recuerdos lamentables en la Asamblea de Ceuta por el odio que expulsa el grupo Vox en sus discursos, así como la tensión y crispación que consiguen a veces crear en un espacio que debería ser de debate y basándose en el respeto. No hay duda que la actividad de la ultraderecha en nuestras instituciones es una de las peores que le puede pasar a una sociedad democrática.

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE / Antonio Sempere

¿Y lo mejor?

La reapertura de la frontera del Tarajal fue un momento histórico para nuestra ciudad, en el que se respiró felicidad y esperanza. La visita del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros fueron grandes momentos. Además, presenté mi candidatura para ser el próximo presidente de la Ciudad, recibiendo todo el apoyo de mi partido de manera unánime.

¿Cuántas de las metas que te has propuesto has conseguido? ¿Cuáles eran esas metas?

Ha sido mi primer año como secretario general del PSOE de Ceuta y sin ninguna duda mi principal meta era estar altura de una de las mayores responsabilidades que me ha tocado asumir. Tendrán que juzgarlo otros, pero yo me he empleado a fondo y he trabajo muy duro por ello, como seguiré haciendo este año.

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE (centro); Ismael Dris, secretario de Política Económica y Transición Digital (derecha) y José Simón, secretario de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo (izquierda) / Antonio Sempere

¿Todas las enmiendas a los presupuestos que se aprobaron a tu grupo se han realizado?

Desde el PSOE hemos estado durante todo el año fiscalizando que se cumpliera con lo establecido en el Presupuesto de la Ciudad para 2022, hay muchas que sí como la ampliación de las subvenciones a algunas asociaciones o actuaciones en barriadas. Son los grandes proyectos como la construcción de viviendas de alojamiento alternativo los que le cuesta cumplir al Ejecutivo de Juan Vivas, que no trabaja por poner solución a los problemas reales de la gente.

Juan Gutiérrez, portavoz PSOE / Antonio Sempere

Y de las propuestas presentadas, ¿cuántas de las aprobadas en Pleno se han llevado a cabo?

La tónica general del PP es no cumplir con los acuerdos plenarios. Se han llevado a cabo algunas actuaciones, por ejemplo, de mejoras en barriadas, principalmente por la insistencia del grupo socialista, pero muy pocas en comparación con todo lo que hemos aprobado y se debería hacer. Esto es un grave problema, porque si lo que debatimos y aprobamos en el Pleno se queda guardado en los cajones y el Gobierno de Vivas no cumple, la ciudadanía puede dejar de creer en las instituciones y en nuestro trabajo.

¿Por qué estás en política?

Lo único que me mueve es el bienestar de mis vecinos y vecinas. Quiero acabar con las desigualdades sociales y que todas las personas que vivan en Ceuta puedan decir que es una ciudad donde se vive bien, donde hay oportunidades.

¿Qué deseo le pides a este 2023?

Deseo poder devolver a mi tierra todo lo que me ha dado, seguir trabajando por y para la gente de a pie. Tener la confianza de mi pueblo y que nos den la oportunidad de cambiar las cosas de verdad.