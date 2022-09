El secretario general del PSOE valora la encuesta publicada sobre la intención de voto en las próximas elecciones autónomas, considera que “no se corresponde con la realidad” y que en 2023 el PSOE llegará a la Presidencia de la Ciudad

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE de Ceuta, ha valorado hoy a la encuesta de GAD3, realizada por encargo de un medio de comunicación local, El Pueblo, sobre la intención de voto para las próximas elecciones autonómicas. Una encuesta que considera que “no se corresponde con la realidad” porque le quita dos escaños al grupo socialista en la Asamblea, mientras que el PP suma uno.

“Nosotros siempre decimos que la mejor encuesta son las urnas y los ciudadanos decidirán en mayo. No quisiera, evidentemente, que esos fueran los resultados y estamos convencidos de que no va a ser así porque vamos a seguir trabajando, escuchando y ayudando al ciudadano. Somos la solución, no parte del problema”, ha dicho Gutiérrez.

Además, esta encuesta le da un escaño menos de los que consiguió Vox en las últimas elecciones (5), aunque uno más de los que tienen ahora después de que dos miembros del partido se fueran y ahora estén en la Asamblea como no adscritos. MDyC y Ceuta ya! mantendrían sus escaños, con 2 la formación de Fatima Hamed y 1 la de Mohamed Mustafa. Ceuta Avanza, el nuevo partido localista liderado por Javier Guerrero, conseguiría 2 escaños.

“Si esto fuera así, le vamos a dar la vuelta. Porque estoy seguro que en 2023 vamos a gobernar los socialistas la Ciudad después de 22 años de un Gobierno del señor Vivas”, ha sentenciado Gutiérrez.