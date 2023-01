El ministro de Exteriores ha recibido al líder socialista ceutí para abordar diferentes asuntos como son la política de visados en la frontera, la reapertura del paso de Benzú o la Aduana Comercial. Gutiérrez destaca el “constatado” compromiso del Ministerio y el Gobierno de España con nuestra ciudad

Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE de Ceuta, ha viajado hasta Madrid para mantener una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, a quien ha trasladado diferentes consideraciones sobre asuntos de relevancia para la ciudad autónoma, su funcionamiento y desarrollo socioeconómico.

Entre ellas, Gutiérrez ha destacado “la necesidad de continuar con la política de visados” en la frontera del Tarajal, o lo que es lo mismo, no volver a implementar la excepcionalidad de Schengen. Para el socialista ceutí, “no cabe duda que la situación actual está generando un modelo de orden y rigor en la ciudad. Los marroquíes vienen con visado a cruzar hacia la península, comprar en Ceuta o disfrutar de la Ciudad. Los trabajadores transfronterizos (831 en total a fecha 31 diciembre 2022) cruzan y vuelven a diario en condiciones de total legalidad”.

Además, la Sanidad Pública ha ahorrado más de 5 millones de euros en atención hospitalaria, con datos tan clarificadores como el descenso de número de partos atendidos anuales de 1800 a 600. “La vuelta al modelo anterior supondría la vuelta al caos fronterizo y en la Ciudad, saturando los servicios públicos y generando un importante retroceso”, asevera.

“El ministro se ha mostrado receptivo y ha ratificado su compromiso para seguir atendiendo las necesidades de Ceuta, por lo que puedo trasladar un mensaje de confianza. Estoy convencido de que la frontera que conocíamos no volverá y se mantendrá un modelo ordenado, controlado y seguro, con mejoras en infraestructura y avances como se han venido produciendo en los últimos años”, ha señalado Gutiérrez.

El socialista también ha solicitado a Exteriores la reapertura del paso de Benzú para facilitar a los vecinos visitar a sus seres queridos en el cementerio situado en el cementerio de Beliones.

Aduana Comercial

Otro de los temas a tratar ha sido la tan esperada apertura de una Aduana Comercial que, para Gutiérrez, “supondrá un hito histórico en nuestra ciudad. Comercialmente, debería suponer una oportunidad única para la reactivación de una economía local mermada por su extrapeninsularidad y la falta de tejido industrial, construyendo un nuevo marco al calor de las relaciones de buena vecindad con Marruecos”.

Entrada del pescado en Ceuta

Por último, el secretario general del PSOE de Ceuta ha destacado la importancia de que el pescado vuelva a entrar directamente a Ceuta desde Marruecos por el Tarajal, ya que en los últimos años, incluso tras la reapertura del paso fronterizo, no ha sido así. “Ceuta siempre ha sido una ciudad famosa por la gran calidad y buenos precios del pescado, pero al no permitir el paso directo el producto no llega tan fresco y encima se encarece”, ha explicado Gutiérrez al ministro.

“Las nuevas y buenas relaciones con Marruecos deberían suponer no sólo la vuelta al paso de pescado desde Marruecos (con todas las garantías legales y sanita- rias) sino también la del uso de la lonja y las instalaciones portuarias por parte de embarcaciones marroquíes como modelo complementario al de la frontera. Este uso fomentaría el tradicional intercambio pesquero entre Ceuta y Marruecos y su- pondría, sin lugar a dudas, un acicate a los lazos sociales y comerciales en ambos lados”, ha añadido el ceutí.

“Con esta reunión he podido constatar, una vez más, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra ciudad. Para mí es imprescindible mantener este clima de colaboración y trabajo coordinado, no me cabe ninguna duda que a Ceuta le va mejor con el PSOE en el Gobierno a nivel nacional, y le irá todavía mejor a partir de mayo, cuando estemos en el Gobierno local”, ha concluido Gutiérrez.