El comité de empresa asegura que va a demandar los servicios mínimos porque el convenio colectivo no permite trabajar en horario nocturno a no ser que sean voluntarios: «están incumpliendo el convenio, al haber huelga no existen voluntarios, están obligándonos a venir de noche y a trabajar fuera de nuestra jornada laboral»

Nueva reunión entre los delegados sindicales de Hadú-Almadraba y la empresa de autobuses. A dos días de la Feria, las negociaciones colectivas han sido desbloqueadas, pero no en pos de los trabajadores. Si ya tenían pocas esperanzas en esta reunión, ahora la empresa les ha dado la razón retirando todas las ofertas que tenía sobre la mesa. «Nos ofrece el 0% y nos echan a la huelga, no tenemos otra salida», ha asegurado el delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa de Hadú-Almadraba, José Antonio Blanco Zampetti, que confirma que las negociaciones colectivas han dado por concluidas.

Los motivos para retirar las ofertas son varios: la licitación aún no ha salido y el contrato finalizará el 28 de diciembre. A lo que hay que sumar que va a tardar en llegar, la empresa tendrá que asumir pérdidas que estarán fuera de la responsabilidad de pago de la Ciudad al no haber contrato y no se arriesgan a subir la masa salarial.

Cuando termine la Feria, seguirán con la hoja de ruta que tenían marcada: huelga indefinida en septiembre y, si es necesario, paralizar completamente el servicio y, por supuesto, sin servicios mínimos. «Vamos a paralizar la actividad de la empresa para tomar cartas en el asunto quien las tenga que tomar», ha añadido Blanco Zampetti.

Servicios mínimos

Las líneas esenciales serán la 2, 3, 5 (Zurrón Varela) con un autobús; la 6 (Hadú) con dos autobuses; la 7 (Frontera) con otros dos autobuses; y la 8 y 4 (Príncipe Alfonso y Hospital) con un autobús. La huelga se iniciará el día 30 de julio a la madrugada del 6 de agosto de 2022, desde las 22:00 a 07:00 horas. Sin embargo, los servicios mínimos son de «obligado cumplimiento» para la empresa, pero no para los trabajadores, ya que el decreto precisa que lo dispuesto en el mismo «no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven».

No obstante, el comité de empresa va a demandar el decreto de servicios mínimos porque el convenio colectivo no permite trabajar en horario nocturno a no ser que sean voluntarios. «Están incumpliendo el convenio, porque al haber huelga no existen voluntarios, están obligándonos a venir de noche y es lo que vamos a demandar, que se nos obligue a trabajar fuera de nuestra jornada laboral». Asimismo, añaden que «los trabajadores deciden y ellos van a decidir si van o no a trabajar». Esta decisión se tomará este mismo sábado a última hora con el grupo encargado de llevarlos a cabo. El no cumplimiento de los servicios mínimos pueden desencadenar un expediente disciplinario, ante lo que los trabajadores responderán paralizando el servicio después de la Feria.

El delegado sindical de CCOO, Emilio Postigo, pide la municipalización del servicio para acabar con el «abuso» de los empresarios «a los que solo les interesa ganar dinero sin tener en cuenta a la ciudadanía». Postigo pide comprensión a la ciudadanía y recuerda que los trabajadores lo único que pretenden es mejorar sus condiciones. «El empresario aún no ha perdido dinero, todo el dinero de las pérdidas lo ha puesto la Ciudad sobre la mesa», ha insistido el sindicalista, que asegura desconocer los motivos de la empresa para ejercer presión sobre los trabajadores.