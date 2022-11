«Han prostituido nuestros requisitos mínimos imprescindibles para hacer nuestro trabajo”, ha lamentado Hamed

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, acusó a la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandarimani de “fusilar” a los asesores de los grupos minoritarios de la Asamblea. Chandiramani expuso sobre la situación de los asesores que “cedimos tres asesores y ahora con este acuerdo volvemos a ceder. En el régimen local dicen que son 25 asesores porque esta Asamblea tiene 25 concejales, ese acuerdo es tan válido como otro que dice esa misma ley como que los asesores son del Gobierno y no de los grupos políticos”. Por tanto, desde la Ciudad admiten que con su acuerdo ceden por la gobernabilidad de la Administración “volvemos a ceder por responsabilidad”.

Chandiramani apuntó también que han copiado el modelo de asesores de la ciudad hermana de Melilla. No obstante, los grupos políticos afectados ante la propuesta de la reducción de asesores que son los minoritarios -MDyC y Ceuta Ya!-, al respecto ha aclarado la consejera de Economía que “nosotros no queremos dejar a nadie fuera porque consideramos que son fundamentales en el trabajo que desempeñan”.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, hizo uso de su turno de palabra para comentarle a Fatima Hamed que “nosotros no queremos imputar a nadie” y a Mohamed Mustafa le respondió: «Nosotros no queremos fusilar a nadie. Me estoy enterando ahora mismo que se queda con un asesor menos”.

Pleno Resolutivo de 2022/Antonio Sempere

Fatima Hamed manifestó que «las mentiras que están acostumbrados a soltar tanto el PP como el PSOE y no se dan cuenta que no es lo mismo mentir o calumniar en privado que hacerlo aquí, que es la sede de la soberanía popular y hay que tener un mayor respeto. Las mentiras me dan urticaria y asco, pero especialmente aquí”. Hizo hincapié en la sentencia presentada por Servicios Públicos de UGT sobre los asesores y no de parte de MDyC. “El número de eventuales es de 25, ¿aquí donde dice que uno tiene que tener 6 o 9 o 3? Aquí dice que usted tiene que cumplir con ese máximo de 25 y lo cumple como le da la gana».

Por último, subrayó Hamed que «me resulta más ofensivo aún que la enmienda que nos quedemos con un asesor haya partido del PSOE”. Se ha cuestionado también, “¿quién gana con todo esto? (…) Han prostituido nuestros requisitos mínimos imprescindibles para hacer nuestro trabajo”, ha lamentado Hamed.