La portavoz del MDyC dice que “es un despropósito” que Ceuta tenga un PGOU del año 1992 y espera que el nuevo permita regularizar viviendas, crear empleo y reactivar la economía en todos los sectores

Fatima Hamed, portavoz del MDyC, ha destacado en su intervención en el Pleno para la aprobación inicial de Plan General de Ordenación Urbana que “cualquier ciudad para poder desarrollarse urbanísticamente necesita”, recordando que el último que tuvo esta ciudad es del año 1992, “treinta años han pasado”, reconociendo el trabajo de los funcionarios que han trabajado en este documento.

Para Hamed queda claro que este plan “no ha sido una de las prioridades del PP” y recordado que “la palabra definitiva la tiene el Ministerio, con lo que para los más garantistas, es un plus”. Para el MDyC hay varias cuestiones que “siempre nos ha preocupado y ocupado” porque se definen como “responsables políticos”, por lo que han consultado a técnicos y expertos en la materia.

Han pasado más de 8 años desde que en el año 2014 se aprobó de forma inicial el nuevo Plan, por lo que está “obsoleto”. En cuanto a la construcción de viviendas, dicen desde el MDyCm según el proyecto de PGOU, son (o eran) necesarias para el año 2021, 8.055 viviendas, de las que 3.631 son protegidas, de las privadas, como se puede comprobar en los últimos años, nada se puede hacer sin que el PGOU esté aprobado. “Mi grupo lleva pidiéndoles que construyan vivienda desde que está aquí y que asignen partidas presupuestarias para ello ya que con la inversión del Estado no es suficiente”, ha dicho Hamed.

Sobre las viviendas de Benzú, Príncipe y Almadraba, barriadas “amenazadas o asustadas por determinados bulos y medias verdades”. Desde el MDyC muestran preocupación por este tema y exigen que las “bajo ningún concepto las personas que viven en estas barriadas queden desprotegidas”.

Otra cuestión importante y que Hamed ha destacado es la protección medioambiental, ya que considera “fundamental tener delimitados todos los márgenes para evitar las especulaciones y los pelotazos y atender las alegaciones que se le han hecho desde distintas organizaciones medioambientales”.

Además, al fin, podrá trasladarse las instalaciones eléctricas de ENDESA fuera y lejos de núcleo urbano porque tienen actualmente a los vecinos de la estación del ferrocarril hartos de sufrir los “humos” de la Estación, ha celebrado la localista.

Respecto al impacto económico en la ciudad, para el MDyC es “evidente que supondrá un avance y supondrá un impacto en cadena también en la creación de empleo por lo que está claro que la ciudad necesita ya tener un plan”. Por eso, para este grupo tener un PGOU del año 1992 “es un despropósito” y aunque haya cuestiones a mejorar, entienden “que Ceuta necesita de una herramienta para reactivar la economía en todos los sectores, así como nuestras barriadas necesitan de equipamientos, que sin un PGOU no puede hacerse”. El MDyC espera que por fin se pueda llevar a cabo la regularización de viviendas y solucionar los problemas de muchos ciudadanos de esta ciudad.

Por último, Hamed ha dicho que tienen a garantía de que este documento pasará por el Ministerio, que tiene un plazo de seis meses para su aprobación final por el Estado. “Es un documento obsoleto, pero si no sale adelante la ciudad no va avanzar”, por lo que señalan que desde el Gobierno “ya no van a poder utilizarlo como excusa para acometer todas las mejoras necesarias en Barriadas y calles de nuestra ciudad, así como invertir en las mismas el presupuesto comprometido. Está de más decirles que desde nuestro grupo municipal no vamos a permitir que se escuden en un PGOU que llega muy tarde para seguir manteniendo nuestras barriadas en el abandono y que vamos a ser aún más beligerantes si cabe”.