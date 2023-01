La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, hace balance sobre el curso político actual. La líder del partido localista hace un repaso por los objetivos de la formación política a lo largo de este año, pero también de toda su trayectoria. Hamed tiene claro que está en política «unica y exclusivamente para mejorar Ceuta a través del trabajo diario» y para el 2023 pide «la desaparición de la ultra derecha»

¿Qué balance haces de este curso político?

Por un lado, analizando como dice el curso político actual, he de decir que es inevitable sentir cierta decepción al ver que nos dejamos la piel trabajando para que propuestas de calado e importantes para la ciudad no se lleven a cabo por cuestiones partidistas, porque por desgracia se anteponen las siglas políticas a las ideas.

Fatima Hamed, portavoz del grupo parlamentario del MDyC / Antonio Sempere

Por otro lado, y lo más gratificante, es altamente positivo ver que nuestro trabajo, el de todas las personas que componen el Movimiento no pasa desapercibido y que cada vez son más las personas que nos animan a continuar haciendo esa política cercana, la política de dar voz a la ciudadanía y que nuestra gente se sienta representada cada vez que trasladamos alguna cuestión.

Está siendo una legislatura dura, no sólo este curso político por todas las adversidades que ha tenido que superar nuestra tierra pero hay que quedarse con lo positivo y seguir trabajando en ello día a día, minuto a minuto.

Nuestro trabajo, el de todas las personas que componen el Movimiento no pasa desapercibido Fatima Hamed

¿Qué has conseguido este año para los y las ciudadanas de Ceuta?

En este punto creo que es importante dejar claro, como punto de partida, nuestra posición política actual, como oposición en minoría; ahora bien, desde esa posición, y gracias al trabajo diario por un lado, y a la confianza de los ceutíes que nos trasladan sus preocupaciones e inquietudes porque saben que vamos a trabajar para darles una solución, hemos conseguido no sólo la aprobación de iniciativas en sede plenaria sino que, además, se realiza un trabajo que habitualmente pasa desapercibido y el del contacto con la gente día a día, tanto en la calle como en nuestra sede en Hadu así como en nuestra oficina de grupo municipal en el Ayuntamiento, donde gestionamos peticiones que van desde el asesoramiento y orientación, al acompañamiento cuando es necesario, la cumplimentación de trámites administrativos o los que realizamos para que el Ejecutivo actúe sobre todo en zonas que tienen sumidas en el abandono así como solventar las denuncias que nos llegan a diario por parte de la ciudadanía. Desde el Movimiento trabajamos sin descanso para que el Ejecutivo se ponga las pilas y actúe con la mayor celeridad ante problemas imperiosos que no pueden esperar y cuya solución depende de una directriz política.

Se realiza un trabajo que habitualmente pasa desapercibido y el del contacto con la gente día a día, tanto en la calle como en nuestra sede en Hadu Fatima Hamed

Puedo citarle alguna de ellas a título de ejemplo: actuaciones en las viviendas de Padre Feijoo, o en la barriada de Poblado Legionario tras la quema de los garajes que afectaban gravemente a las viviendas, o en los ocurridos en los garajes de las 317 viviendas de Loma Colmenar.

Igualmente hemos conseguido el compromiso de la rehabilitación de barriadas abandonadas y que aún siguen siendo del Ayuntamiento por su desidia, como la de Príncipe Felipe, Juan Carlos I o Juan XXIII, aunque aún no se ha materializado. Barriadas por las que seguiremos vigilantes y pendientes para que se rehabiliten con carácter previo a la regularización que llevamos años reclamando. En este sentido hemos conseguido la aprobación de un ARI para la Barriada de El Mixto cuyos vecinos soportan el estado nefasto de sus edificios que necesitan una actuación integral.

En otro orden de cosas, hemos impulsado y exigido hasta lograrlo que se abonen las cuantías correspondientes a las mujeres que habían realizado los cursos dirigidos por la ciudad para impartir formación en sector tecnológico. Tal y como suele ocurrir con las becas universitarias o con el abono de prestaciones sociales tales como el IMIS o el alojamiento alternativo que por despistes políticos son olvidadas de abonar de manera puntual.

En definitiva son muchas las cuestiones que hemos conseguido precisamente por la seriedad y la responsabilidad con la que hacemos política en busca de una mejora en la calidad de vida de los ceutíes.

¿Qué es lo que peor recuerdas de este 2022?

Lo peor desde el 2019 es la irrupción de la ultra derecha en las Instituciones sin lugar a dudas. Una ultraderecha caracterizada por su odio a cualquiera que no sea como ellos, irrespetuosa e irresponsable y que desde luego no se merece representar a Ceuta en ningún escenario.

Además de ello, y a parte, este 2022 ha estado marcado por sucesos que, por desgracia se han llevado consigo a jóvenes de nuestra ciudad. Sucesos que han evidenciado carencias graves en el ámbito social, sobre las que venimos llamando la atención y reclamando soluciones desde el Movimiento y que lamentablemente no están contando con la prioridad en la respuesta que merecen y necesitan ya que tanto Ayuntamiento como Delegación del Gobierno, se empeñan en hacer oídos sordos y mirar para otro lado.

Una ultraderecha caracterizada por su odio a cualquiera que no sea como ellos, irrespetuosa e irresponsable Fatima Hamed

Sabemos que la reapertura de la Comisaría de Los Rosales o la implementación de una en la barriada de el Príncipe Alfonso no es la solución, pero si es una medida paliativa en tanto en cuanto se implementen las políticas necesarias dirigidas a acabar con las desigualdades sociales. Son cuestiones reclamadas por activa y por pasiva por todos los vecinos ya que les daría mayor seguridad.

Ello, como decimos, debe ir de la mano de políticas sociales y no hay mejor política social que la creación de empleo y facilitar la educación y la formación de toda la sociedad para que Ceuta avance hacia un futuro prometedor.

Es inadmisible que el Ejecutivo del Sr Vivas en sus más de veinte años gobernando lo máximo que ha conseguido es colocar a Ceuta en los primeros puestos de fracaso escolar, pobreza y desempleo. Lamentablemente, por los distintos gobiernos de la Nación que se han sucedido tampoco se ha sabido dar la importancia y prioridad a cuestiones tan importantes para el avance de nuestra sociedad y menos aún se le han reclamado alto y claro. Lo máximo a lo que se ha llegado por parte del ejecutivo local ha sido a tener una actitud pedigüeña en Madrid, aceptando cualquier limosna, a voluntad del ministro de turno, lejos de exigir que se nos garantice por ley la cobertura de todas las necesidades que tiene Ceuta. Por eso consideramos desde el Movimiento que nuestra ciudad, nuestra gente se merece un cambio.

¿Y lo mejor?

Lo mejor, sin duda, es poder ser la voz de la ciudadanía, ser transmisores de sus necesidades, denuncias y carencias, así como hacer hasta lo imposible por tratar de resolver las mismas y sentirnos útiles para nuestra sociedad y para nuestra gente.

¿Cuántas de las metas que te has propuesto has conseguido? ¿Cuáles eran esas metas?

Mis metas se resumen en una, que es global por ser uno de los valores que tengo y que siempre me han caracterizado y es hacerlo todo lo mejor que pueda en cualquier reto que tenga por delante, independientemente del resultado. El resultado no depende de nosotros, pero el esfuerzo y la actitud con la que lo hacemos sí. Como hablamos de política, le diré que mi meta es que los ceutíes se sientan bien representados a través del trabajo que hacemos y hago a diario y afortunadamente puedo decir que me siento orgullosa del cariño y apoyo que recibo en la calle.

Mi meta es que los ceutíes se sientan bien representados a través del trabajo que hacemos a diario Fatima Hamed

¿Todas las enmiendas a los presupuestos que se aprobaron a tu grupo se han realizado?

Desgraciadamente no. Nosotros presentamos todos los años enmiendas a los Presupuestos en pro del beneficio de toda la ciudadanía, no sólo de unos cuantos privilegiados. Llevamos la legislatura luchando por que se construyan más viviendas, se creen más oportunidades de trabajo en Ceuta, tengamos una clínica de radioterapia, abaratar el butano o que las bonificaciones fiscales se establezcan en función de los ingresos de la unidad familiar, por poner sólo un pequeño número de ejemplos.

Sin embargo, al Partido Popular y ahora parece ser que al Partido Socialista, no les interesa.

No entendemos que prefieran anteponer sus intereses partidistas para mantenerse apoltronados antes que dar cumplimiento a reivindicaciones que como le digo, mejorarían notablemente nuestra ciudad.

Lo único que demuestran con esa actitud es el nulo interés real de mejorar la vida de los y las ceutíes que es para lo que deberíamos trabajar todos los que componemos la Asamblea y que no aceptan que un grupo localista con dos concejales demuestre la capacidad de trabajo que tenemos ya que ellos parecen preferir la comodidad de no hacer nada útil por la gente, de que las cosas sigan como están y es que, a la vista está que no han adoptado ningún tipo de acción que repercuta de manera notable y positiva en la vida de los ceutíes.

Fatima Hamed, portavoz del MDyC / C.A.C.

Y de las propuestas presentadas, ¿cuántas de las aprobadas en Pleno se han llevado a cabo?

En este punto hay una cosa curiosa y es que, el Movimiento presenta propuestas que son aprobada casi en su mayoría sesión tras sesión de cada uno de los Plenos; sin embargo, el Ejecutivo habitualmente las guarda en el cajón del olvido, de hecho muchas veces hemos tenido que interpelar para conocer qué se había hecho al respecto y otras veces, lo que hacen, jugando con la fragilidad de la memoria es esperar a que pase cierto tiempo para intentar implementarlas como si fueran propuestas propias del Ejecutivo.

Realmente nuestra finalidad cuando trasladamos propuestas al Pleno es para que se ejecuten con el claro objetivo de beneficiar a la ciudadanía por lo tanto no somos muy dados a recordar permanentemente que fuimos los artífices de la idea, porque nuestro objetivo es que se materialicen.

Por poner un ejemplo, podría recordar que propusimos el programa Ceuta Resiste para ayudar a nuestras empresas en tiempos de Pandemia o las ayudas al sector del taxi por un importe total de dos millones de euros, en el que incluso ante el reto que suponía, le dijimos a la consejería de Hacienda incluso de dónde sacar los recursos para llevarlo a cabo y así se hizo finalmente para ayudar a un sector también muy golpeado por las diferentes crisis que hemos tenido que enfrentar más la que arrastramos de la mala gestión política.

Nuestra finalidad cuando trasladamos propuestas al Pleno es para que se ejecuten con el claro objetivo de beneficiar a la ciudadanía Fatima Hamed

¿Por qué estás en política?

Única y exclusivamente para mejorar Ceuta a través del trabajo diario. Se que la palabra política en si misma considerada no suscita muchas simpatías, sin embargo, soy también muy consciente que la política influye en nuestras vidas diarias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y que guste o no, la política es el único instrumento capaz de cambiar las cosas y de dar solución a los temas que nos afectan a todos como comunidad.

Diputados del MDyC / Antonio Sempere

¿Qué deseo le pides a este 2023?

Lo primordial: salud para todo el mundo, que bastante hemos sufrido ya los ceutíes y porque la salud es la clave para trabajar por hacer realidad cualquier otro deseo.

…Y si de deseos se trata…la desaparición de la ultra derecha para que deje de hacernos tanto daño como sociedad así que deseo fervientemente que la ciudadanía sea consciente de ello y les rechace en las urnas cuando llegue el momento.