La líder de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, ha publicado en sus redes sociales un vídeo sobre el fútbol, identidad y otros aspectos relevantes después de la celebración en nuestra ciudad de la victoria de Marruecos y el revuelo que ha causado por parte de la ultraderecha.

En el vídeo comenta: “Primero es fútbol, es deporte y como vimos ayer al finalizar el encuentro debe imperar la deportividad. Es normal que se felicite a quien se ha clasificado”.

En segundo lugar, ha señalado que “interesante debate el que ha surgido en relación a la identidad de los ceutíes, es curioso cómo se ha atacado de manera brutal, especialmente, por parte de la ultraderecha diciendo que se caían las caretas y que la población es promarroquí”.

Al hilo de esto, expresó que “los musulmanes de Ceuta son españoles, pero no van a renegar de sus orígenes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos son marroquíes. No se puede uno avergonzar de sus orígenes y no son incompatibles con la nacionalidad que uno tiene. Creo que esto es esencial entenderlo y no deben ser elementos para confrontar”, puntualizó Hamed.

“En nuestra ciudad algunos convivimos, otros coexisten, cada uno de la manera en la que entiende la vida, pero siempre imperando el respeto. En nuestra ciudad sabemos perfectamente que hay personas musulmanas que forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y local, del ámbito educativo, ámbito sanitario y de todo el espectro de formaciones que existen y es lo más normal”, aclaró.

Para la líder de Movimiento, usar el origen de las personas con el fin de “atacar, tachar o pretender hasta humillar, me parece que es vergonzoso y hacerle el juego a la ultraderecha, porque eso es lo que pretenden, quebrar nuestra convivencia”.