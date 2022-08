Fatima Hamed no ha dejado escapar la oportunidad de lanzar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, tras el reconocimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el día de hoy

En un mensaje grabado en el salón del trono del Ayuntamiento tras la entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, Fatima Hamed (MDyC) ha señalado que estos reconocimientos «están bien» por «el papel tan importante que juegan en la frontera, no solo de Ceuta o España si no de Europa»; pero ha denunciado que «no habría mejor reconocimiento que atender todas las reivindicaciones que llevan años haciendo y que por parte del Gobierno de la nación, sobre todo cuando estaba el PP al frente, jamas se hizo caso: mejoras salariales, mayor dotación de personal en nuestra frontera y mejores recursos con los que hacer su trabajo». Pese a esto, Hamed ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado