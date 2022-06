María Inmaculada Henares Conejero, nacida en Sevilla, asegura sentirse “muy feliz de poder hacer la residencia de matrona en Ceuta”

María Inmaculada Henares Conejero es natural de Sevilla y es residente de primer año en el Hospital Universitario de Ceuta en la especialidad de matrona. En esta entrevista, la facultativa explica por qué eligió esta profesión, cómo se preparó el EIR, entre otras cuestiones.

¿Por qué decidiste ser Matrona y por qué el Hospital Universitario de Ceuta?

El gusano de matrona me empezó desde muy pequeña con los comentarios que hacía y con mi manera de hablar. Tanto familiares como amigos veían que esta era la profesión que yo quería realizar y elegí Ceuta porque, entre las posibilidades de ir al norte o al sur, claramente me decanté por Ceuta. Soy de Sevilla, me encanta el sur de España y como se vive aquí es muy parecido a mi ciudad.

¿Cómo fue la preparación del examen EIR para poder acceder a la especialidad de Matrona?

Muchas horas intensas de estudio, muchos agobios, pero después todo se consigue.

¿Cómo estás llevando estos primeros días en el HUCE?

Estoy muy satisfecha de escoger este lugar, todos los profesionales nos están tratando genial y nos sentimos como en casa.

¿Por qué es tan importante la figura de la matrona?

La figura de la matrona es tan importante porque acompaña a la mujer en todas las etapas de su vida, no solo en el parto, sino que la matrona también realiza consultas de reproducción, consultas de anticoncepción, realiza la atención al parto y participa en la menopausia de la mujer, entre otras cosas.

¿Ha evolucionado mucho la profesión de matrona a lo largo de los años?

A lo largo de los años ha habido una evolución porque ha habido una serie de investigaciones y avances médicos que han hecho que evolucionen esta profesión, pero debemos tener en cuenta que el fin de nuestra profesión es apoyar a la mujer en el proceso del parto.

¿Has cumplido tu sueño de ser matrona?

He cumplido mi sueño. Desde que vi que tenía plaza de residente de matrona en Ceuta no podía estar más feliz. Mi familia está igual de feliz de verme feliz como residente y que se haya cumplido mi sueño.