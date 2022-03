La mesa redonda por la igualdad celebrada este jueves en Ceuta dentro de las actividades del 8M se convirtió en un espacio participativo y de reflexión, donde se habló de la realidad de las mujeres migrantes, de las leyes contra las violencias machistas, los planes de igualdad en las empresas y el acoso laboral, entre otros temas importantes para seguir «construyendo feminismo» en la ciudad

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llega cargado de actividades y desde la Comisión 8M han comenzado este jueves 3 de marzo con la celebración de una mesa redonda que ha contado con la participación de Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta y Yolanda Díaz, secretaria de las Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, y Nisrin Haddad Ahmed, educadora social.

Durante la mesa se han tratado diferentes temas que marcan la agenda feminista, como los planes de igualdad en las empresas, la brecha salarial, la conciliación, las modificaciones de leyes que se están trabajando desde el Ministerio de Igualdad, el problema de las mujeres transfronterizas, las mujeres migrantes o las violencias machistas, aportando cada participante su punto de vista desde sus conocimientos profesionales: jurídico, social y laboral.

Valriberas considera que Ceuta ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres a nivel legislativo, aunque no es suficiente. «Leyes tenemos muchas, lo que hace falta es aplicarlas y ponerlas en práctica», remarca la decana del Colegio de Abogados, que afirma que todo el mundo declara estar comprometido con la igualdad «pero hay que empezar a realizar en este sentido». Por ello, la abogada defiende que hay que hacer planes y políticas de igualdad, aplicar las leyes y dotarlas de medios.

Para Yolanda Díaz, los planes de igualdad suponen la «herramienta feminista dentro de las empresas«. Díaz considera que ha habido una serie de carencias al ponerlos en marcha y defiende que hay que hacer auditorías salariales, donde se puede ver realmente la brecha existente. «En Ceuta solo hay una empresa registrada con Plan de Igualdad, lo que nos dice que en esta materia en las empresas hay mucho que recorrer», manifiesta la de CCOO. El Plan de Igualdad en vigente de la Ciudad es de 2011. Fue en noviembre del año pasado cuando se solicitó que se retomara y actualmente se está trabajando en ello.

Por su parte, Nisrin Haddad denuncia que las mujeres migrantes «están en inferioridad al resto de mujeres». Habla de la barrera del idioma, algo a lo que se han tenido que enfrentar las mujeres transforerizas que se han encontrado desde 2020 en situación de desemparado. «En mayo vimos a muchas mujeres con hijos que llegaron al Tarajal y perdieron la noción del tiempo. Ver toda esa desesperacion y situación de vulnerabilidad debido a que muchas llegaron solas y otras fueron devuelta», recuerda la educadora social, que señala que Ceuta es una ciudad fronteriza y «tiene que tener en cuenta a las mujeres migrantes».

¿Por qué es necesario el 8M?

Díaz defiende que es «el día indicado para que se nos vea y reivindicar que nos queda mucho por hacer«. Por otro lado, Nisrin valora que el 8M «es nuestro día», mientras desea que no se tenga que celebrar más. «Lo trasladaría a todo el año, y cada día trabajar una de nuestras desigualdades, que muchas y nos faltan horas ese día para visibilizar más«, apunta la educadora social. Valriberas señala que mientras existan estas desigualdades «es necesario un día al menos al año para decir que eso sigue existiendo».

Violencias hacia las mujeres

Desde el Colegio de Abogados, llevan años pidiendo que haya un Juzgado de Violencia de Género en Ceuta. «Hace falta más dotación presupuestaria», destaca Valriberas, reconociendo la complejidad de los casos de violencia dentro de la pareja porque «se mezclan los sentimientos. Muchas te dicen que los siguen queriendo a pesar de todo». Por eso, es importante la presencia de expertos dentro de los juzgados, para realizar informes psicosociales y demás análisis individualizados de cada caso.

Durante la charla, hubo mucha interacción de las asistentes y una psicóloga, que trabaja con agresores machistas, destaca que «el fallo está en la educación porque ellos mismos no son conscientes. Tengo usuarios del programa que pasan mucho tiempo con sus hijos. Ellas mismas no ven la gravedad del asunto, algunos hacen el programa como un mero trámite pero van a volver y es la pescadilla que se muerde la cola».

Mujeres migrantes

Se hace imprescindible dar voz a las mujeres migrantes y hablar de sus problemáticas, especialmente en una ciudad fronteriza como Ceuta. Por eso, Nisrin Haddad, que lleva muchos años trabajando con ellas, se encargó de relatar las discriminaciones que sufren. «En Ceuta hay diferentes perfiles de mujeres migrantes», comenzaba, están transfronterizas «que venían a trabajar en las casas hasta 12 horas por sueldos muy bajos», o las porteadoras, que se encontraban en una situación de explotación similar. Además, «muchas venían a ejercer la prostitución, sufriendo violencia física y sexual. También vienen otras en pateras o en los coches, en 2018 una chica sufrió un accidente y perdió una de sus piernas», relata, haciendo referencia a los años previos al cierre fronterizo.

«Todo esto genera discriminaciones. Solicitantes de asilo con tarjeta roja tienen dificultades en el acceso al empleo», asegura. Además, están las residentes en el CETI, que muchas vienen «huyendo de discriminaciones por identidad u orientación sexual, víctimas de violencias machistas».

Acoso laboral

Díaz destacaba la dificultad de conciliar de las familias monoparentales, solo pueden estar 16 semanas, recordando que hace poco la justicia sentenció reconociendo el derecho de las madres solas a sumar los permisos de paternidad a su baja. En este sentido, se reclama que el gobierno legisle y se reconozca como norma.

Otras de las cuestiones importantes que ha trasladado la sindicalista ha sido la del acoso laboral, que «es una realidad. No hay muchas denuncias pero las hay, y son muy difíciles». Además, apunta hacia la revictimización de las mujeres, que es muchas ocasiones son culpadas. Por eso estas cuestiones son necesarios los «protocolos por acoso sexual», que incluyen los planes de igualdad. «Hay que exigir que la normativa se cumpla«. Díaz destacaba además que «este año he vivido un caso dentro del Ayuntamiento, y hemos actuado, pero los plazos dentro de la Administración no le dan prioridad. Y queremos que sea prioritario porque hay una víctima que está en su casa con problemas psicológicos».

El consentimiento

También se ha tratado el tema de la ley conocida como del «solo sí es sí», ante la que Valriberas destacaba que con ella lo que «se requiere el consentimiento de la mujer, es muy sencillo. Cualquier ser humano sabe lo que es consentimiento, no tiene que ser por escrito, tiene que haber deseo». Esta ley, considera la abogada, supone un «avance» porque establece que se tiene que creer a la mujer. «La manifestación de la mujer que dice que ‘yo no consentí’ tiene que ser suficiente».

Programación 8 de marzo

Las actividades continuarán este sábado, 5 marzo, con un día lleno de actividades en la Plaza Teniente Ruíz y habrá una paella feminista. Ya el martes 8 de marzo se expondrá un mural de mensajes feministas, una serie de fotografías y se llevará a cabo una performance a las 12:00 horas en el Paseo del Revellín. Por la tarde, a las 17:00 horas, se llevará a cabo una cadena de mujeres por todo el Paseo del Revellín con el objetivo de simbolizar “la unión de las mujeres, de sororidad y hermanamiento”. A las 19:00 horas está convocada la manifestación, que comenzará en la Plaza de la Constitución e irá hasta la Plaza de los Reyes, donde está programado que sea el manifiesto a las 20:45 horas.