Por primera en la historia un Gobierno de España lanza una campaña específicamente diseñada para mostrar la riqueza de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género

El Ministerio de Igualdad lanza la primera campaña en la historia de un Gobierno de España específicamente diseñada para poner en valor la diversidad sexual. La campaña, que exige respeto a la diversidad, muestra las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género desde una perspectiva positiva y luminosa.

La pionera campaña, que estará en activo del 23 al 29 de mayo, está compuesta por un vídeo, una cuña de radio y materiales gráficos tanto para medios digitales como para exteriores. Tomando como inspiración el juego «Quién es quién», y a través del lema «Diferentes es iguales», se muestra una sociedad en la que se eliminan las fichas que no interesan. Una sociedad, que no queremos y que debemos dejar atrás. A partir de ahí, tanto el vídeo como los materiales gráficos muestra a nueve personas de diferentes orientaciones sexuales y diferentes identidades de género, incluida la no binaria.

Para la realización de esta campaña no se han utilizado modelos publicitarios. Se han contado con la colaboración de personas reales que se han representado tal y como son. El resultado muestra el arcoiris social y la belleza de la diversidad humana desde una perspectiva positiva y no victimista.

El público al que va dirigido la campaña es la sociedad en general, y su objetivo principal es acabar con los estereotipos y prejuicios que todavía perviven sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias o intersexuales.

Para ello se muestra igualmente la diversidad dentro de la diversidad sexual y de género, no solo dando protagonismo a un amplio abanico de identidades, sino también evidenciando las diferencias étnico-raciales, corporales o de edad que en el colectivo LGTBI se dan con la misma frecuencia que en la propia sociedad.