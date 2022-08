El Ayuntamiento de nuestra ciudad debe desarrollar proyectos de inserción social con partidas presupuestarias reales y no con migajas, tal y como sucede actualmente. Reinsertar a través de viviendas a colectivos vulnerables y la forma de financiar esta iniciativa es utilizando los fondos europeos.

Se deben presentar proyectos enfocados a apoyar en los ámbitos familiares, de formación, laborales, sanitarios, socioeconómicos. Proyectos de intervención comunitaria en distintos sectores de la ciudad, a través de recursos humanos y materiales.

Mejoras en los hogares en energía destinadas a asegurar a las familias ceutíes más vulnerables el acceso y mantenimiento adecuados y asequibles a los servicios de luz y agua, además de dotarlos de los recursos necesarios para reformas de instalaciones y en este mismo sentido destinar a personas mayores con escasa economía y con soledad no deseada, financiación en su propia autonomía, consiguiendo de esta manera que puedan permanecer en su entorno habitual.

No debemos excluir a las personas sin hogar y desarrollar intervenciones centradas en este colectivo para minimizar su nivel de exclusión social y establecer protocolos de atención, crear viviendas para la recuperación de la salud, dando alojamiento para la atención y el cuidado de la salud para que no se vean obligadas a afrontar un proceso de enfermedad en las calles. Personas que se han convertido en invisibles para las administraciones, ya que son estas las primeras en poner los obstáculos necesarios para que entren en una espiral de la que resulta prácticamente salir, al vivir en la calle no tienen residencia y por ende carecen de empadronamiento, no pudiendo optar a ninguna ayuda y mucho menos a un trabajo.

Para que todo esto sea posible se necesitan el apoyo y la aprobación de las administraciones locales y una óptima gestión de Servicios Sociales. No pueden mirar hacia otro lado, deben afrontar una realidad y es esta.

Propongo la creación de una herramienta informática por parte de Servicios Sociales que permita la localización y seguimiento de este colectivo sin hogar, sobre todo ante situaciones de alerta por frío, calor u otro tipo de emergencia, permitiendo diseñar un mapa actualizado de estas personas, estableciendo la coordinación y la intervención por parte del órgano competente en esta materia, ofreciendo información a los equipos de trabajo a pie de calle. Esta herramienta ya se está utilizando y con mucho éxito en la Región de Murcia.