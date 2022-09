Irene Pascual es mediadora del programa O’cambalache e interviene en pisos y calles con mujeres en situación de prostitución y un programa en el CETI, y nos recibió junto a su compañera Aisha Abdeselam Mustafa en las instalaciones de la Fundación Cruz Blanca en el Príncipe. Con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la Violencia contra las mujeres, El Foro hizo esta entrevista con ella sobre la prostitución como una de las formas de violencias machistas sobre las mujeres, el perfil de las mujeres prostituídas y de los consumidores (puteros) en nuestra ciudad. Hoy 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, hemos querido recuperar esta entrevista.

Irene Pascual, mediadora del programa O’cambalache de la Fundación Cruz Blanca / Cristina Fuentes

¿Se puede considerar la prostitución como un tipo de violencia contra las mujeres?

Desde la posición que tiene la Fundación Cruz Blanca, si que creemos que la prostitución y sobre todo, la trata de seres humanos, son violencia contra las mujeres, ya que partimos de una relación que no es igualitaria. Partiendo de esa base, si consideramos que es violencia.

Para alguien que nos esté leyendo, ¿a qué se refiere esa relación que no es igualitaria?

En el momento que tú estás pagando para mantener relaciones sexuales con una persona, esa persona la tratas como si fuera algo material, un objeto y esa persona la mayoría de las veces se encuentra supeditada a realizar cosas que no quiere hacer, simplemente porque se ha pagado.

¿Qué es O’cambalache?

Es un programa que nace en 1994, porque los hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca encuentran la necesidad de que existen ciertos problemas que hay en la sociedad y que ellos como personas religiosas no pueden alcanzar, pero que saben que se tiene que hacer algo. Es por ello que crean la Fundación Cruz Blanca, que la llevamos profesionales del área social y se crea este programa.

El programa O’Cambalache interviene con mujeres y hombres, que se encuentran en situación de prostitución, lo que hacemos es ir a los lugares donde se ejerce, ya sea en pisos, calles o clubes, e intervenimos con estas personas.

Tenemos diferentes áreas, en la de reducción de daños repartimos material preventivo para reducir el daño que le puede ocasionar en su salud el ejercicio de la prostitución y la parte más importante es la de mediación y el apoyo emocional.

Tenemos un servicio de mediación y acompañamiento, para estas muejres, en las que ofrecemos información, asesoramiento y acompañamiento en los diferentes ámbitos: sociales, sanitarios, educativos, jurídico…

Y a parte el apoyo emocional, una de las más importantes, porque las muejres que se encuentran en esta situación tienen una carga emocional brutal.

Irene Pascual, mediadora del programa O’cambalache de la Fundación Cruz Blanca / Paloma F. Coleto

Muchas veces nos encontramos con la típica persona o el típico hombre que dice “ejerce porque quiere”, “yo conozco a una y me ha dicho que ejerce porque quiere”… a ti no te lo va a decir, a un cliente no se lo va a decir porque al fin y al cabo se tiene que vender, pero las historias que nos cuentan a nosotras y la carga emocional que vemos que tienen si que es brutal y el apoyo emocional es una de las partes más importantes en nuestro trabajo.

A parte también, la detección de indicios de posibles víctimas de trata.

«Creemos que ninguna mujer ejerce prostitución de manera libre, si no que existen circunstancias sociales, económicas, culturales, múltiples factores que hacen que vean como única opción la prostitución»

Porque… ¿Qué diferencia hay entre prostitución y trata?

Pongamos que la prostitución, la persona que ejerce prostitución “libremente”, y lo digo entre comillas porque partimos de la base de que nosotros creemos que ninguna mujer ejerce prostitución de manera libre, si no que existen circunstancias sociales, económicas, culturales, múltiples factores que hacen que al final una mujer, cuando se encuentre en una situación desesperada la única opción que vea es el ejercicio de la prostitución, por lo que partimos de la base de que libre, libre no creemos que sea.

La trata es diferente, la trata conlleva a la explotación de una mujer, una persona se lucra de ella.

Debemos diferenciar también trata y proxenetismo, son dos cosas diferentes, las dos penadas.

El proxeneta es el que se lucra del ejercicio de la situación de prostitución de una persona, la trata también se lucra pero va un paso más allá, tiene ciertas características: una acción, unos medios y unos fines. La acción es una captación, los medios cómo captas a esa persona a través de raptos, engaños, fraude… y el fin es la explotación de esa persona.

Existen muchos tipos de trata, pero nosotros nos vamos a centrar en la trata con fines de explotación sexual.

Al final esa explotación nunca acaba, porque entre la captación, los medios y el fin, esa persona acaba teniendo una deuda con el tratante y esa deuda parece que nunca llega a su fin, la deuda sigue creciendo mientras ella sigue pagando.

Decías antes que también hay hombres en situación de prostitución ¿Cómo es el perfil de las personas prostituidas en Ceuta?

El perfil ha cambiado mucho desde el salto masivo y el cierre de la frontera, y la crisis de la covid.

En años anteriores enfrente de la cruz roja, en el paseo de la Marina había mujeres en situación de prostitución durante todo el día, ese perfil era de mujeres transfronterizas que venían ejercían y luego se iban a Marruecos. Con el cierre de la frontera y las medidas anti-covid eso terminó y la prostitución en calle es casi inexistente. Ahora lo que hay son muchos pisos, ha habido una proliferación de pisos brutal.

Son pisos a los que vienen mujeres desde la península, ejercen unas dos semanas o 21 días y pasado ese tiempo se marchan a otro piso.

La mayoría de estas mujeres suelen ser de origen latinoamericano, y existe algunas mujeres de origen marroquí que se ha quedado en Ceuta atrapada.

«Hombres, en Ceuta hay transexuales que están inmersas en el sistema de pisos igualmente, que vienen ejercen y se vuelven a ir«

Comentabas antes que había también hombres, ¿cuál es su perfil?

Hombres, en Ceuta hay transexuales que están inmersas en el sistema de pisos igualmente, que vienen ejercen y se vuelven a ir.

El porcentaje de mujeres y hombres es más alto entre las mujeres no solo en Ceuta, si no a nivel nacional, el nivel de hombres es mínimo y la mayoría de estos son del colectivo LGTBI o transexuales.

¿Hay menores niños o niñas migrantes que se encuentren en situación de algún tipo de prostitución o intercambio sexual, como ocurre en Melilla?

Por ahora no tenemos constancia de que haya menores en situación de prostitución aquí en Ceuta, si que es cierto que en años anteriores estando en frontera, sabemos que existen muchos menores no acompañados que vienen a Ceuta y Melilla que siempre se ha escuchado algo, pero que yo haya hablado con algún menor que esté en situación de prostitución, por ahora no.

Si es cierto que hay niñas que cuando son mayores de edad, esa niña si que tiene mucho más riesgo, ya que se quedan sin nada, ahora la línea que siguen es solicitar protección internacional y ahí da un poco de miedo, porque tampoco se sabe si tiene el perfil de solicitante y es su vía para pasar a la península, y al final en la península los traficantes y tratantes se aprovechan de eso. Igual que está pasando con las chicas transfronterizas mayores de edad que ejercían prostitución en la ciudad, con el cierre de la frontera se quedaron allí, pero con el salto masivo entraron muchas esas mujeres han solicitado protección internacional muchas están fiera ya en península y tenemos constancia de que están ejerciendo, y al final están en la misma situación que estaban aquí.

Da miedo, porque… ¿Cómo te has pagado el viaje? ¿Quién te ha mandado para fuera? Son muchos indicios que no tienen muy preocupadas.

Irene Pascual, mediadora del programa O’cambalache, junto a su compañera / Paloma F. Coleto

¿Le habéis trasladado estas preocupaciones a la Policía?

Por supuesto, nosotras tenemos contacto directo y con muy buenas relaciones, con el interlocutor social de la Policía Nacional y ese es nuestro trabajo, informar de todos los indicios que detectamos y de las cosas que nos preocupan, y ya luego la Policía que haga las actuaciones que crea convenientes.

¿Hay mujeres españolas ejerciendo la prostitución aquí en Ceuta?

Aquí, creemos que hay algún que otro caso, pero muy muy pocos, si que estamos viendo que en pisos hay gente latina y han llegado perfiles de nacionalidad española, que están dentro del sistema de pisos y que están por aquí dos o tres semanas, ya nos han venido unas cuantas que le preguntas y son de aquí, no de Ceuta, pero si españolas.

Hace unos años había perfiles mixtos de mujeres porteadoras que ejercían también la prostitución, tras el fin del porteo y con el cierre de la frontera, ese perfil mixto pero con trabajadoras del hogar se está dando?

No, nosotras tenemos muy pocas mujeres que son transfronterizas y que estaban antes en situación de prostitución y se quedaron en Ceuta. Son pocas, hay algunas que están ejerciendo, pero hay otras que han encontrado trabajo limpiando una casa y han dejado de ejercer.

Los perfiles mixtos eran por eso, porque la mayoría de esas mujeres tenían una carga familiar muy grande y el peso de la economía familiar caía sobre sus espaldas, entonces, esas mujeres porteaban, terminaban de portear y venían a ejercer prostitución, cuando encontraban un piso para poder limpiar, pues bendito sea mientras estaban trabajando limpiando pisos se quitaban de la prostitución, han sido unas busca vidas, son unas supervivientes, que han tirado de todo y han echado mano a todo con tal de levantar a su familia.

Pero ellas, las mujeres de los pisos y las de la calle, son unas campeonas, para mi es un orgullo trabajar con ellas, porque las ves y dices leche, se han echado la carga de todo y están soportando de todo para poder sacar a su familia adelante, ¡chapó por ellas!

«Nosotros somos abolicionistas, creemos que la prostitución debería desaparecer, porque partimos de una relación desigual y un tipo de violencia contra la mujer»

¿Crees que la regularización de la prostitución sería una forma de dignificarlo?

No. No. Nosotros somos abolicionistas, creemos que la prostitución debería desaparecer, porque partimos de una relación desigual, y creemos que es un tipo de violencia contra la mujer, entonces nosotros no vamos a abogar por regularizarla.

Además, en los países en los que se ha regularizado, como puede ser Holanda, el índice de victimas de trata aumentó, se lo pones más fácil al tratante, porque ya nos tenemos que olvidar que la víctima de trata es la que está atada en la pata de la cama sin poder salir, la víctima de trata está en la calle, porque la tienen atada a través de sus familias, de chantajearla con hacerle daño a su familia en origen, en destino o donde sea, entonces esa mujer nunca se va a escapar, y está en la calle, si encima la regularizar y le pones de todo, al tratante se lo dejas en bandeja, aquí lo tienes todo.

Sin cliente no hay trata ni prostitución… ¿Qué se hace con los clientes? ¿Hay alguna forma de intervención con las personas que consumen prostitución?

Es muy difícil, nosotros creemos que se debe hacer a través de la sensibilización, de que las personas entiendan que no deben consumir prostitución, tu no puedes pagar por mantener relaciones sexuales con una persona, porque tu no sabes lo que esa persona tiene detrás, no sabes si lo está haciendo obligada… no lo sabes. Las personas deberían dejar de consumir prostitución y ser un poco conscientes, y dejar el discurso de que lo hace porque quiere o porque le gusta, porque noe s así y nunca ha sido así.

¿Cuál es el perfil de los clientes?

En Ceuta podemos hablar de hombres clientes, el perfil es muy variopinto y a mi me sorprende porque hay muchos jóvenes que van a consumir prostitución, que no es el hombre mayo solo que no tiene y va a buscar porque ya no puede más y se tiene que desahogar, ya es que es el joven que sale, que puede tener su novieta, que puede tener sus relaciones, y que va a consumir prostitución.

El perfil es muy amplio y el que más me choca es este.

¿Vosotras no pensáis que ese perfil que se nos ha venido homogéneo, como que no tiene ninguna relación estable, sin cargas familiares, y que no tiene otra que acudir a los servicios de prostitución, no creéis que es una versión dulcificada de la prostitución que sirve como paraguas para justificar ciertas practicas?

Totalmente, estamos de acuerdo, se está justificando la actitud del hombre diciendo “ay! pobrecito».

Y la corriente que hay ahora sobre la prostitución para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, ¿qué opináis?

Yo eso no lo veo, la relaciones sexuales tienen que ser consentidas por dos personas que quieran, dos, tres, cuatro o las que quiera, ahí no me meto, pero que sea libre, consentida y porque te apetece, no porque te veas obligada a hacerlo…

«Consumo de drogas y alcohol para poder ejercer, la autoestima por los suelos, tienen vergüenza, ya no se sienten personas…»

Para terminar, hablábamos de los problemas psicológicos a os que se enfrentan las mujeres prostituidas, cuéntame un poco cuales son las consecuencias de esta prostitución, a ver si así también conseguimos que quien lea la entrevista se conciencie de lo que supone que una mujer…

Consumo de drogas y alcohol para poder ejercer, la autoestima por los suelos, tienen vergüenza, ya no se sienten personas, hay mucha doble moralidad en la sociedad, la consumo y supuestamente es el trabajo mas antiguo del mundo, pero luego a las mujeres ni las miro cuando están en la calle. También el sentimiento de culpa, porque muchas veces en sus países de origen se piensan que están cuidando a personas mayores o trabajando de otras cosas, y la culpa que les genera les crea mucho desgaste emocional, porque hay muchos que tienen hijos, cargas familiares… y se encuentran en esta situación de tener que ocultar lo que están haciendo realmente.

¿Qué llamamiento haríais a la sociedad?

Que sean conscientes de que ni es el oficio más antiguo del mundo, ni que las mujeres ejercen porque quieren, que poco a poco deben cambiar la mentalidad, que los hombres deben de dejar de consumir prostitución y sobre todo que son personas que se merecen un respeto, no se merecen que se las mire por encima del hombro ni que se pase por delante de ellas sin decirle los buenos días, porque muchas de ellas valen mucho más que otras personas.